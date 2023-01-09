بولو غنتوت يتألق في كأس الاتحاد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق فريق غنتوت للبولو بقيادة علي المري فوزاً مهماً في بداية مشواره في بطولة كأس اتحاد البولو، التي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية مع اتحاد الإمارات للبولو، عندما تجاوز بنجاح وبعقر داره فريق تارا الذي يقوده فيصل اليبرودي بنتيجة سبعة أهداف مقابل خمسة أهداف لفريق تارا.

وعلى الملعب رقم 2 بنادي غنتوت الذي استضاف مباراتي الجولة الثالثة للبطولة أول من أمس، انتزع فريق بنجاش «لان تو كابيتال» بقيادة حيدر بنجاش فوزاً صعباً بفارق الهانديكاب نصف جول عن فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد آل مكتوم، لتمنح لائحة وقوانين بطولات البولو فريق بنجاش الفوز بنتيجة ثمانية أهداف ونصف الهدف مقابل ثمانية أهداف، رغم تقدم فريق الإمارات بنتيجة 8 مقابل 7,5 أهداف حتى الثواني الأخيرة من عمر المباراة حينما خطف فريق بنجاش هدف التعادل الثامن 8/8 مع صافرة الحكم وسط دهشة فريق الإمارات والجميع بعد أن كان الفوز بمتناول فريق الإمارات.

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