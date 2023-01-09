«كاراتيه الشارقة» بطل الإمارات للكاتا الفردي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توج نادي الشارقة الرياضي بلقب بطولة الإمارات للكاتا الفردي للناشئين والشباب (أ، ب) والرجال (درجة ثانية ودرجة أولى) للموسم الرياضي 2022/2023 بعد أن جمع 12 ميدالية ملونة (4 ذهبيات، 2 فضيتان، 6 برونزيات)، وحل نادي شباب الأهلي ثانياً بعد أن حصل على 5 ميداليات (1 ذهبية، 2 فضيتان، 2 برونزيتان)، وجاء نادي اتحاد كلباء ثالثاً برصيد 3 ميداليات (1 ذهبية، 2 فضيتان) بينما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس رابعاً بحصوله على 3 ميداليات (1 ذهبية، 2 برونزيتان).

ختام

جاء ذلك بختام البطولة التي نظمها اتحاد اللعبة في صالة نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة، وشملت فئات 14 سنة وحتى فوق 19 سنة بمشاركة 85 لاعباً يمثلون 13 نادياً ومركزاً تنافسوا في 7 مسابقات للكاتا وسط تألق كبير للاعبين في ظل ارتفاع المستوى الفني للبطولة، وترأس البطولة الحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية وأعضاء لجنة الحكام محمد عزازي ومحمد بلحسن وباسكر سينوفسين في وجود الحكم الدولي الزيتوني مطيوط عضو لجنة الحكام الدولية.

حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، المهندس حميد شامس الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، ومحمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد وهشام سري المدير الفني للاتحاد.

درجة أولى

في منافسات كاتا للناشئين درجة أولى فاز بالمركز الأول اللاعب أدهم محمد صبر «شباب الأهلي»، وفي كاتا للناشئين درجة ثانية فاز رأفت محمد أبو اليزيد من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وحقق المركز الأول في منافسات كاتا للشباب درجة أولى اللاعب كريم رامي فوزي من نادي الشارقة للألعاب الفردية، وفي كاتا للشباب أ درجة ثانية حصد المركز الأول جوشوا جوان من نادي الشارقة للألعاب الفردية، كما فاز ببطولة كاتا للشباب ب درجة أولى اللاعب كريم وائل محمد من اتحاد كلباء.

وفي منافسات كاتا للرجال درجة أولى فاز بالمركز الأول اللاعب يوسف محمد فريدوني من الشارقة للألعاب الفردية، وفي منافسات كاتا للرجال درجة ثانية حصد المركز الأول أبو واكيم وديع المصطفى من الشارقة للألعاب الفردية.

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