أبطال الإمارات يسيطرون على ألقاب سباق دبي الدولي

المصدر: دبي - البيان

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سيطر أبطال الإمارات في رياضة الدراجات المائية على المراكز الأولى في فئات سباق دبي الدولي للدراجات المائية الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2023، والذي جرت أحداثه أول من أمس في شواطئ جزر دبي.

وحقق السباق الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات يوم دبي البحري وبالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم نجاحاً كبيراً، بمشاركة 80 متسابقاً مثلوا 11 دولة هي الكويت والبحرين وقطر والمغرب وفلسطين وبريطانيا وبلجيكا والمجر واليابان وجنوب إفريقيا إلى جانب نخبة أبطال الإمارات تنافسوا على ألقاب 11 فئة متنوعة على فترتين صباحية ومسائية.

وشهد الحدث تألقاً لافتاً لبطلنا سلمان يونس العوضي الذي جمع بين لقبي فئتين الأولى واقف محترفين جي بي 1، حيث تفوق على بطلنا عمر عبدالله راشد الذي حل ثانياً رغم تساويهما في النقاط بأفضلية الفوز في الفترة المسائية فيما ذهب المركز الثالث إلى البلجيكي انتوني بيرناوت والثانية في منافسات جالس جي بي 2 حيث تفوق على بطلنا عامر حوير (الثاني) والقطري خالد المهندي (الثالث).

منافسات

وأبهر بطلنا خليفة خالد بالسلاح الجمهور بأدائه القوي في منافسات كبار المحترفين جالس جي بي 1 منتزعاً المركز الأول بجدارة متقدماً على الكويتي يوسف العبد الرزاق (الثاني) والمجري جورجي كازا (الثالث) بينما نجح بطلنا العالمي راشد علي صالح الملا كالعادة في انتزاع لقب الاستعراض الحر ونال المغربي ياسين فضلي المركز الثاني وحصل بطلنا عبدالجليل العوضي على المركز الثالث.

وواصل بطلنا الصاعد أحمد عيسى الحمادي تألقه في البطولة مع بداية موسمها الجديد محققاً الصدارة بالعلامة الكاملة في فئة جالس جي بي 4 (سبارك) متفوقاً على البحريني أحمد الحرمي (الثاني) والكويتي يوسف الشريدة (الثالث) وفي منافسات الألواح الطائرة (هايدرو فلاي) توج ماجد المرزوقي باللقب وحل الشقيقان محمد وسعيد حشر بن صبيح الفلاسي في المركزين الثاني والثالث.

واتسمت منافسات واقف مخضرمين جي بي 2 بتنافس ساخن بين أصحاب الخبرة والتجربة حيث فاز بالمركز الأول حريز المر بن حريز متفوقاً على البطلين خالد أحمد الطاير (الثاني) ومحمد ميرز سيف المري (الثالث) بينما عاند الحظ بطلنا العالمي سعيد محمود العوضي بطل التاج الثلاثي في منافسات واقف جي بي 2 حيث اكتفى بالمركز الثاني خلف الروسي إدوارد ساكيسلان بينما حل ثالثاً الكويتي فارس رمضان.

حضور

وشهدت منافسات فئات الناشئين والأشبال والبراعم حضوراً مميزاً لمواهبنا الصاعدة حيث فاز بطلنا راشد سالم بالمركز الأول في فئة واقف جي بي 3.3 متفوقاً على بطلينا سهيل راشد الطاير (الثاني) وسيف راشد الشويهي (الثالث) كما نجح بطلنا سعود محمود العوضي في الفوز بلقب واقف 3.2 جي بي متفوقاً على البطلين علي عيسى آل علي (الثاني) وأحمد سالم (الثالث) وحصل بطلنا عبدالله يونس العوضي على المركز الثالث في واقف جي بي 3.1 بعد الكويتي يوسف رمضان (الأول) والروسي كير ايفانوف (الثاني).

وعقب نهاية السباق الذي تابعه راشد ثاني العايل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قام علي سعيد بن ثالث عضو مجلس الإدارة يرافقه محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومحمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية بتكريم الفائزين في فئات السباق المختلفة.

شكراً شرطة دبي

أهدى أبطال الإمارات سلمان يونس العوضي بطل فئتي واقف محترفين وجالس جي بي 2 وزميليه بطل واقف 3.3 ناشئين راشد سالم وبطل واقف 3.2 أشبال سعود محمود العوضي حصولهم على المراكز الأولى في سباق دبي الدولي للدراجات المائية إلى القيادة العامة لشرطة دبي لدعمها ورعايتها الفريق الذي حقق نجاحات كبيرة في هذه المشاركة موجهين الشكر الجزيل إلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على الدعم والتشجيع.

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