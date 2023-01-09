المري يستقبل فريق الدراجات أبطال سباق السلم للنخبة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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استقبل الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، فريق الدراجات الهوائية بالنادي، بمناسبة تحقيق الفريق المركز الأول في مسابقة الفرق والفردي مساء أول من أمس، في سباق السلم للدراجات الهوائية المرة الثالثة على التوالي.

وأثنى المري على الجهود الكبيرة للاعبين والأداء والمستوى الرفيع للفريق في السباق وتحقيقهم اللقب المرة الثالثة والحفاظ على اللقب، وأشاد بالجهازين الإداري والفني لما قدموه في فترة الإعداد للسباق، وبمستوى الفرق المشاركة في السباق.

كما تقدم بالشكر للجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، والدوائر والمؤسسات الحكومية والجهات الراعية ووسائط الإعلام التي أسهمت بشكل كبير في إنجاح السباق.

وفي ختام اللقاء قام الفريق محمد أحمد المري، بإهداء كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لنجم فريق الدراجات بنادي شباب الأهلي، الدراج أحمد المنصوري الحاصل على المركز الثالث في سباق السلم للدراجات الهوائية للنخبة للرجال.

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