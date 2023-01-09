«إنجاز» تتوج بكأس ولي عهد دبي للهجن في المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهد ميدان المرموم، مساء أمس، انطلاقة أولى تحديات الرموز في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث أقيمت في اليوم الثاني للمهرجان منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة، على مدار 15 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات بمشاركة 760 مطية، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى لمنافسات الرموز، بواقع رمزين للحقاقة المفتوح، ومثلهما للحقاقة الإنتاج.

وتمكنت «إنجاز» المملوكة لمحمد راشد مبارك البوسعيد الخيارين من حصد كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح بعد أن سجلت توقيتاً قدره 5:46:6 دقائق، وبالمقابل أهدى «زومان»، صاحب رمز الإنتاج في مهرجان جائزة زايد الكبرى، مالكه سعيد محمد آل سالمين المنصوري بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح بوصوله خط النهاية في زمن مميز بلغ 5:45:7 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في سن الحقاقة بالمهرجان، وحسمت «جمايل» كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج لمصلحة مالكها حمد سيف محمد نعيف العامري في توقيت بلغ 5:50:8 دقائق، أما رابع رموز الحقاقة والمخصص للجعدان للإنتاج فقد كان من نصيب «رمز»، الذي أهدى مالكه محمد علي حميدي المنصوري البندقية بزمن قدره 5:47:3 دقائق.

وقام علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين بالرموز.

الفترة الصباحية

تنافست الحقايق المملوكة لمؤسسات أبناء القبائل صباح اليوم الثاني للمهرجان على مدار 20 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وذلك بمشاركة 1213 مطية، وخصصت 12 شوطاً لهجن الإنتاج، وفازت «ملاوح» بشعار هزاع سعيد بن سالمين المنصوري بناموس الشوط الرئيسي للحقاقة البكار الإنتاج بزمن قدره 5:56:7 دقائق، وبالمقابل أهدى «مجد» مالكه محمد راشد فرج عتيق المهيري صدارة الشوط الرئيسي للحقاقة الجعدان الإنتاج، وذلك بعد أن وصل لخط النهاية في زمن بلغ 5:56:0 دقائق، كان هو الأفضل في جميع أشواط الفترة الصباحية.

تحديات اللقايا

على جانب آخر، يشهد ميدان المرموم صباح ومساء اليوم الاثنين تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023، وسوف تتنافس الشعارات المختلفة على أربعة رموز في الفترة المسائية، اثنان منها للأشواط المفتوحة، ومثلهما لأشواط الإنتاج، وسيحصل الفائزون بشوطي اللقايا البكار المفتوح والإنتاج على كأس ولي عهد دبي، بينما يحصد أصحاب الصدارة في تحديات اللقايا الجعدان المفتوح والإنتاج البندقيتين، وخصصت جوائز مالية قيمة للفائزين في أشواط الرموز.

وتشهد الفترة المسائية بالإضافة إلى أشواط الرموز الأربعة إقامة 14 شوطاً سوف ينال الفائزون فيها بالمراكز من الأول وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة، وبالمقابل سوف تشهد الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً في سن اللقايا، منها 12 شوطاً لهجن الإنتاج، ويحصل أصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.

مكرمة

من جهته، أعرب محمد علي المنصوري، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على مكرمته السخية، التي دأب عليها سنوياً، تشجيعاً ودعماً لملاك الهجن، ورواد الأصالة الذين قدموا من شتى الميادين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، متجاوبين مع هذا المهرجان الحافل، مشاركين بقوة مطاياهم من شتى الأعمار السنية.

وأضاف أن هذه المكرمة عزيزة على قلوب الجميع وهم يلتقون في مشهد اجتماعي تراثي رائع، مؤكدين تمسكهم برياضة الآباء والأجداد، وقال المنصوري: الأجواء الشتوية الممطرة أضفت لوناً جميلاً، وساعدت على أن تعم الفرحة بين الجميع، كما زاد التآلف والتواد بين الجميع.

نجاح

كما أشاد مطر بن هويدن الكتبي، رئيس ميدان الذيد لسباقات الهجن، مسؤول ميادين الإمارات الشمالية باتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بالنجاح الباهر الذي حققه مهرجان سمو ولي عهد دبي، من حيث التنظيم الرائع والإقبال الكبير من المشاركين الذين استقبلوا هذا المهرجان الكبير بالفرح والسرور، وقال: إن نادي دبي دائماً سباق، وقد أخرج هذه التظاهرة بالصورة المشرفة، وعلى رأسهم علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي، الذي كان يتابع كل صغيرة وكبيرة مع اللجان المختلفة التي كانت على قلب رجل واحد، كما أثنى بن هويدن على جهود عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، على جهوده المقدرة.

ماراثون

وفي السياق نفسه، تصدر ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، المشهد في افتتاحية مهرجان ولي عهد دبي للهجن في المرموم بمشاركة 33 متسابقاً تنافسوا في سباق مفتوح لمسافة 11 كلم وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير مع الحدث.

وحقق عيسى ناصر الغفلي المركز الأول في السباق، ونال جائزة قدرها 150 ألف درهم، وجاء ثانياً سعيد راشد الخاطري، ونال جائزة بقيمة 70 ألف درهم، وثالثاً أحمد عبدالله المحرمي، وحصل على جائزة بلغت 50 ألف درهم.

وقام عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتتويج الفائزين، وقال: كلنا فخر أن يتزامن السباق الرئيسي لماراثون اليوم الوطني للهجن مع انطلاق مهرجان سمو ولي عهد دبي، الفعالية الضخمة للهجن، فيما حرصنا أن نقيم سباقين تمهيديين للماراثون، أحدهما في عيد الاتحاد احتفالاً بالمناسبة الغالية، ونتطلع أن يكون حقق الأهداف المنشودة في الحفاظ على الموروث الشعبي.

ثقة

وعبّر عيسى الغفلي عن سعادته بالفوز بالمركز الأول في الماراثون، وأكد أن الثقة بقدراته كانت وراء تفوقه، وقال: نجحت في تحقيق المركز الأول من خلال التركيز والإصرار والعزيمة، وأشار إلى أن ركوب الهجن يمنح الكثير من المهارات بالتعامل مع المطية وكيفية التحكم بها، والأهم القدرة على استخراج أفضل ما لديك من قدرات وإثبات نفسك فيها.

وعبّر سعيد العوادي عن سعادته بتحقيق المركز الثاني، واعتبره حصاد العمل والتدريب تحت إشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأشار إلى قوة المنافسة بالسباق حتى الأمتار الأخيرة.

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