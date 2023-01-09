ختام مهرجان ليوا الدولي 2023

المصدر: الظفرة - البيان

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أسدل الستار مساء أول من أمس، على فعاليات مهرجان ليوا الدولي، بعدما حقق أرقاماً عالية وإقبالاً قياسياً هذا الموسم، منذ انطلاقه في 16 ديسمبر الماضي بتنظيم نادي ليوا الرياضي، وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، فيما اختتمت فعاليات الاستعراض الحر السبت بتكريم الفائزين والأوائل.

وسجل السباق الثاني من الاستعراض الحر للسيارات، ضمن مهرجان ليوا الدولي 2023 مستويات مميزة مع الإقبال الكبير، الذي شهدته المنافسة، على مدار يومين بمشاركة كبيرة، وصلت إلى 133 سيارة ضمن فئات البطولة الثلاث.

وفي فئة الـ «إن نيسان» سيطر أبطال الإمارات على المراكز الأولى، حيث سجل مروان الهاملي أفضل استعراض، وحل ثانياً أحمد الشامسي، وثالثاً حمد بن موسى البلوشي.

وفي فئة الـ«إس» صالون، حل في المركز الأول الإماراتي محمد الذيب، وجاء ثانياً العماني أحمد الكلباني، وحل ثالثاً الإماراتي عبد الله النقبي.

وسيطر نجوم الإمارات أيضاً على المراكز الأولى في فئة الـ«تي تويوتا»، وجاء في المركز الأول فارس محمد الدرمكي، وحل ثانياً محمد سالم الجنيبي، وثالثاً سلطان يوسف الحمادي.

من جانبه وجه عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي الشكر لكل الشركاء في النجاح والتنظيم لمهرجان ليوا الدولي 2023، الذي جاء استثنائياً بكل المقاييس، بما شهده من فعاليات وبطولات مختلفة ومتنوعة، وأكد أن المهرجان حظي بانتشار واسع وإقبال كبير من ناحية المشاركة والحضور والبطولات والفعاليات الرياضية والترفيهية ، ولقي تفاعلاً كبيراً من الجمهور والزوار من الإمارات وخارجها. كما لفت إلى أن المهرجان جعل من منطقة الظفرة، ومن بر مرعب بالتحديد وجهة مهمة للسياحة والسياح، خلال فترة المهرجان، وأصبح معلماً سياحياً جذاباً للمنطقة في فترة نهاية العام، واختتم بالقول «من الآن تعمل فرق العمل المختلفة، واللجان على النسخة المقبلة من المهرجان كي يكون في صورة أكثر مثالية ».

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