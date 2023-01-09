«الظفرة للصيد بالصقور» ينطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تنطلق اليوم بميدان مدينة زايد بمنطقة الظفرة، منافسات مسابقة مهرجان الظفرة للصيد بالصقور، بإقامة شوطي الجير شاهين - فرخ والجير تبع - فرخ، ينظم الحدث نادي أبوظبي للصقارين، على هامش فعاليات مهرجان الظفرة التراثي، وتستمر المنافسات حتى الخميس المقبل، بمشاركة 2200 صقر، فيما تم تسجيل 510 صقارين من مختلف أنحاء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمن 6 أشواط تلواح للعامة، 4 منها لفئة الفرخ، و2 للجرناس.

وخصص النادي جوائز مالية قيّمة للفائزين، مجموعها 810 آلاف درهم، يحصل بطل كل شوط على 80 ألف درهم، فيما يحصل الوصيف على 25 ألف درهم، والثالث على 15 ألف درهم.

وأعرب سلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، عن سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة في المسابقة، لا سيما أنها تأتي بعد مسابقة مهرجان الشيخ زايد، كما تأتي قبل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الحدث الأهم والأكبر لصقاري الإمارات، الذي ينطلق بعد أيام، بما يعني أن الجميع يراهن على هذه المسابقة، من أجل الاستعداد بشكل قوي، متمنياً التوفيق للجميع في هذا المحفل التراثي الكبير.

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