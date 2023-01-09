طائرة بني ياس تتأهل إلى «البلاي أوف»

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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تأهل بني ياس إلى دورة «البلاي أوف»، للعب على درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بعد فوزه على مضيفه حتا 3 - 0، مساء أول من أمس، في مباراتهما ضمن الجولة 12 للمسابقة، ليعزز «السماوي» صدارته للدوري، بوصوله إلى 10 انتصارات، و28 نقطة، قبل نهاية الدور الثاني من المسابقة بجولتين فقط.

وتتنافس أندية الجزيرة وشباب الأهلي والعين والنصر على البطاقات الثلاث الأخرى المؤهلة إلى الدورة، والتي يتنافس من خلالها الأندية الأربعة الأوائل في ترتيب الدوري، على درع المسابقة، إذ رفع الجزيرة رصيده إلى 9 انتصارات، ووصل إلى 28 نقطة، وعزز وجوده في المركز الثاني، بفوزه على مضيفه الوصل 3-0، في الجولة 12.

كما وصل شباب الأهلي إلى 9 انتصارات، و25 نقطة، بفوزه على ضيفه عجمان 3-0، وعزز وجوده في المركز الثالث، وجاء العين في المركز الرابع بوصوله إلى 7 انتصارات و23 نقطة، بفوزه 3-0 على مضيفه النصر، والذي ظل في المركز الخامس برصيد 7 انتصارات و22 نقطة، في حين، ابتعد الوصل وعجمان وحتا عن الصراع على اللقب.

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