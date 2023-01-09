«الآسيوي»: نجوم عالميون تألقوا مع الكرة الإماراتية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على بعض أبرز الأسماء العالمية التي مثلت الأندية الآسيوية على مدار السنوات الماضية، بمناسبة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، وتضمنت الأسماء تجربة الليبيري جورج وايا مع الجزيرة الإماراتي، والغاني أسامواه جيان مع العين وشباب الأهلي، والإيطالي فابيو كانافارو مع نادي شباب الأهلي.

وعن تجربة جورج وايا مع الجزيرة من 2001 إلى 2003، أوضح الاتحاد الآسيوي، أن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1995، أنهى بها مسيرته الكروية اللامعة، واستمر في هز الشباك في الدوري الإماراتي، قبل اعتزاله الرياضة في سن 37 عاماً.

ألقاب

وأشار الاتحاد القاري، إلى أنه سار على خطى الأسطورة الليبيرية وايا في كرة القدم الإماراتية، الغاني أسامواه جيان الذي أثبت نجاحاً كبيراً بعد أن تعاقد معه العين قادماً من سندرلاند من 2011 إلى 2015، وخلال المواسم الأربعة التي قضاها مع «الزعيم»، فاز المهاجم الغاني بثلاثة ألقاب للدوري الإماراتي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، قبل أن يغادر إلى شنغهاي بورت، ثم عاد لتجربة ثانية مع شباب الأهلي موسم 2017-2016.

وحقق جيان خلال مسيرته مع العين، عدداً من الإنجازات الفردية، ومنها الهداف التاريخي الثاني للعين بتسجيل 128 هدفاً في 105 مباريات، وبات صاحب أكبر عدد من الأهداف في الدوري خلال موسم واحد، وذلك عندما سجل 31 هدفاً في موسم 2013-2012، وأكثر عدد من أهداف العين في دوري أبطال آسيا برصيد 18 هدفاً، مشتركاً مع عمر عبد الرحمن لاعب العين السابق والوصل الحالي.

مسيرة

واستعرض الاتحاد الآسيوي مسيرة فابيو كانافارو مع شباب الأهلي موسم 2011-2010، وأوضح أن النجم الإيطالي بعد أن قاد منتخب إيطاليا للفوز بلقب كأس العالم عام 2006، وفترات ناجحة في إيطاليا وإسبانيا، أسدل الستار على مسيرته الكروية من خلال موسم واحد قضاه مع «فرسان دبي»، ولفت إلى أن كانافارو مدد إقامته في دبي، عندما بدأ مسيرته التدريبية مع شباب الأهلي، بالعمل مساعداً للمدرب قبل أن يتولى تدريب غوانغزهو وتيانجين تيانهي الصينيين، والنصر السعودي، بينما تولى أيضاً مسؤولية تدريب المنتخب الصيني لفترة وجيزة في عام 2019.

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