«الهلال الأحمر للبولو» يتوج بلقب مهرجان غنتوت الخيري

المصدر: (دبي - البيان)

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توج فريق الهلال الأحمر الإماراتي للبولو، بلقب المباراة الخيرية الاستعراضية السنوية، التي أقيمت أول من أمس، على كأس الهلال الأحمر الإماراتي للبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وذلك بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت، والتي خصص ريعها الخيري لصالح هيئة الهلال الأحمر الإماراتية «قسم الأيتام»، ومثلت واحدة من المباريات التحضيرية لبطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، التي تنطلق الاثنين 23 يناير الحالي، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل.

وجاء تتويج فريق الهلال الأحمر بولو، بفوزه علي فريق غنتوت لتجهيزات الفروسية بنتيجة 4/‏5، بعد لقاء مثير اتسم بالندية والحماس، وفي أجواء ممتعة، جمعت العديد من لاعبي البولو الإماراتي، وعدداً من اللاعبين المقيمين، مساهمة في تلك المباراة الخيرية.

وفي ختام المهرجان الرياضي المجتمعي، قام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وخالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، بتتويج الفريقين والحكام، وتسليم مكافأة التتويج المقدمة من نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، لممثل الهلال الأحمر ناصر صبري، والوفد المرافق.

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