الشارقة ومليحة إلى نصف نهائي كأس كرة اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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وضع فريقا الشارقة ومليحة قدميهما في نصف نهائي بطولة كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد بختام جولتي الدور التمهيدي للبطولة لحساب المجموعتين وبرصيد 6 نقاط لكل منهما تمثل العلامة الكاملة. وكان فريق كرة اليد بنادي الشارقة قد حقق فوزه الثاني على التوالي على حساب ضيفه العين بنتيجة 22/‏32 في الجولة الثانية للبطولة لحساب المجموعة الثانية في ثاني جولات الدور التمهيدي للبطولة. كما سجلت الجولة فوزاً مستحقاً لفريق شباب الأهلي وعلى أرض صالة الشيخ مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان على الجزيرة بواقع (33 - 27).

وكانت الجولة الثانية قد استهلت أول من أمس، بلقائي المجموعة الأولى، وسجلت فوز مليحة على النصر (25-24)، والوصل على دبا الحصن (33 - 35).

وانفرد الشارقة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بفارق النقطتين عن شباب الأهلي الوصيف، وتشارك فريقا العين والجزيرة المركز الثالث برصيد نقطة لكل منهما، فيما حقق مليحة الانطلاقة الأفضل له على صعيد البطولات المحلية باعتلائه صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ورصيد ست نقاط.

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