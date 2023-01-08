نادي الشارقة يعتلي صدارة بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه

المصدر: البيان

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توج كاراتيه نادي الشارقة نفسه بطلاً لبطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه (كاتا فردي) بعد أن حصل على 12 ميدالية متنوعة في البطولة التي استضافها صالة الألعاب الرياضية في الحزانة بمشاركة 84 لاعباً يمثلون 13 نادياً ومركزاً.

وجلس أبناء الملك في صدارة البطولة المخصصة لفئات الرجال والشباب والناشئين، بأكبر غلة من الميداليات حيث جمعوا 4 ميداليات ذهبية بالإضافة لميداليتين فضيتين و6 ميداليات برونزية بإجمالي 12 ميدالية.

وفرض فتية الملك أنفسهم على جميع فئات البطولة المتنافسة وتمكنوا من الفوز بالمركز الأول في الدرجة الأولى والثانية في فئات الرجال والشباب بعدما حقق نجم منتخب الإمارات الواعد ولاعب نادي الشارقة يوسف فريدوني ذهبية الرجال وكريم رامي من فئة الشباب.

حضر مراسم البطولة وتوج الفائزين، المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية والمهندس حميد شامس الزرعوني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه وأعضاء الاتحاد.

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