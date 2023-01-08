مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن يتوج "إنجاز" و"زومان" و"جمايل" و"(رمز" في أولى تحديات الرموز

المصدر: وام

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شهد ميدان المرموم مساء اليوم إنطلاقة أولى تحديات الرموز في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن وذلك من خلال منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة والتي أقيمت على مدار خمسة عشر شوطاً لمسافة أربعة كيلومتر بمشاركة 760 مطية وخصصت الأشواط الأربعة الأولى لمنافسات الرموز بواقع رمزين للحقاقة المفتوح ومثلهما للحقاقة الإنتاج.

وتمكنت (إنجاز) المملوكة لمحمد راشد مبارك البوسعيد الخيارين من حصد كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح بعد أن سجلت توقيتاً وقدره 5:46:6 دقائق.

وبالمقابل أهدى (زومان) صاحب رمز الإنتاج في مهرجان جائزة زايد الكبرى مالكه سعيد محمد آل سالمين المنصوري بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح بوصوله لخط النهاية في زمن مميز بلغ 5:45:7 دقائق كان هو التوقيت الافضل في سن الحقاقة بالمهرجان.

وحسمت (جمايل) كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج لمصلحة مالكها حمد سيف محمد نعيف العامري في توقيت بلغ 5:50:8 دقائق.

أما رابع رموز الحقاقة والمخصص للجعدان للإنتاج فقد كان من نصيب (رمز) الذي اهدى مالكه محمد علي حميدي المنصوري البندقية بزمن وقدره 5:47:3 دقائق.

من ناحية أخرى قام سعادة علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين بالرموز.

وتنافست الحقايق المملوكة لمؤسسات أبناء القبائل صباح اليوم على مدار عشرين شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات وذلك بمشاركة 1213 مطية وخصصت إثنا عشر شوطاً لهجن الإنتاج.

وفازت (ملاوح) بشعار هزاع سعيد بن سالمين المنصوري بناموس الشوط الرئيسي للحقاقة البكار الإنتاج بزمن وقدره 5:56:7 دقائق.

وبالمقابل أهدى (مجد) مالكه محمد راشد فرج عتيق المهيري صدارة الشوط الرئيسي للحقاقة الجعدان الإنتاج وذلك بعد أن وصل لخط النهاية في زمن بلغ 5:56:0 دقائق كان هو الأفضل في جميع أشواط الفترة الصباحية.

ويشهد ميدان المرموم صباح ومساء غد الاثنين تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023 وسوف تتنافس الشعارات المختلفة على أربعة رموز في الفترة المسائية إثنان منها للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج وسيحصل الفائزون بشوطي اللقايا البكار المفتوح والإنتاج على كأس ولي عهد دبي بينما يحصد أصحاب الصدارة في تحديات اللقايا الجعدان المفتوح والإنتاج البندقيتين وخصصت جوائز مالية قيمة للفائزين في أشواط الرموز.

وتشهد الفترة المسائية بالإضافة إلى أشواط الرموز الاربعة إقامة أربعة عشر شوطاً سوف ينال الفائزين فيها بالمراكز من الأول وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة. وبالمقابل سوف تشهد الفترة الصباحية إقامة إثنان وعشرين شوطاً في سن اللقايا منها إثنا عشر شوطاً لهجن الإنتاج ويحصل أصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.

وأعرب محمد علي المنصوري عضو مجلس ادارة نادي دبي لسباقات الهجن عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على مكرمته السخية التي دأب عليها سنوياً تشجيعاً ودعماً لملاك الهجن ورواد الأصالة الذين قدموا من شتى ميادين ومن دول مجلس التعاون الخليجي متجاوبين مع هذا المهرجان الحافل مشاركين بنقوة مطاياهم من شتى الأعمار السنية.

وقال إن هذه المكرمة عزيزة على قلوب الجميع وهم يلتقون في مشهد اجتماعي تراثي رائع مؤكدين تمسكهم برياضة الآباء والاجداد.

وأضاف أن الاجواء الشتوية الممطرة أضفت لوناً جميلاً وساعدت على أن تعم الفرحة بين الجميعكما زاد التآلف والتوادد بين الجميع.

من جانبه أشاد سعادة مطر بن هويدن الكتبي رئيس ميدان الذيد لسباقات الهجن ومسؤول ميادين الإمارات الشمالية باتحاد الإمارات لسباقات الهجن بالنجاح الباهر الذي حققه مهرجان سمو ولي عهد دبي من حيث التنظيم الرائع والإقبال الكبير من المشاركين الذين استقبلوا هذا المهرجان الكبير بالفرح والسرور.



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