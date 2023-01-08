1354 مطية في افتتاح مهرجان ولي عهد دبي بالمرموم

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، شهد الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي والشيخ محمد بن سلطان بن خالد القاسمي، مساء أمس انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2023 بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، ودشنت مؤسسات هجن أبناء القبائل مشاركتها في المهرجان الكبير من خلال تواجد 1354 مطية في سن الحقاقة تنافست على مدار 30 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وأقيمت فعاليات اليوم الأول وسط أجواء خريفية رائعة استمتع بها المشاركون وجمهور السباق في منصة ميدان المرموم.

وحصدت «إنجاز» المملوكة لصالح مطر ضابت الدوسري، الناموس الأول في المهرجان بعد أن ظفرت بصدارة الشوط الرئيسي للحقاقة البكار في زمن وقدره 5:56:5 دقائق، وأهدى «طشار» مالكه ناصر الصغير عامر الزرعي الناموس الأول في أشواط الجعدان وذلك بحسمه قمة تحدي الحقاقة الجعدان في الشوط الثاني بتوقيت بلغ 5:56:7 دقائق.

منافسة

ويترقب أهل الهجن مساء اليوم انطلاقة المنافسة على رموز سن الحقاقة في ثاني أيام المهرجان، وسوف تتنافس الشعارات المختلفة على أربعة رموز، اثنين منها للأشواط المفتوحة ومثلهما لأشواط الإنتاج، وسيحصل الفائزون بشوطي الحقاقة البكار المفتوح والإنتاج على كأس ولي عهد دبي، بينما يحصد أصحاب الصدارة في تحديات الحقاقة الجعدان المفتوح والإنتاج البندقيتين، وخصصت جوائز مالية قيمة للفائزين في أشواط الرموز.

وتشهد الفترة المسائية، بالإضافة إلى أشواط الرموز، إقامة 11 شوطاً، ينال فيها الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة، وفي المقابل ستشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً في سن الحقاقة يحصل من خلالها أصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

مهرجان

تتنافس المطايا المشاركة في المهرجان من خلال 65 شوطاً في سن الحقاقة بالنسبة لهجن أبناء القبائل، و33 شوطاً في سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و40 شوطاً لأبناء القبائل، أما في سن الإيذاع فسيقام 29 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و36 لأبناء القبائل، وستكون هناك 27 شوطاً في سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ و34 لأبناء القبائل، وبالمقابل ستشهد سن الحول والزمول إقامة 61 شوطاً بواقع 27 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و34 شوطاً لهجن أبناء القبائل. وستقام من خلال المهرجان 71 شوطاً للإنتاج منها أربعة أشواط لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا، و67 شوطاً لإنتاج مؤسسات هجن أبناء القبائل في كل الأعمار.

تبدأ اليوم الأحد وضمن فعاليات المهرجان الكبير، فترة مزاد المرموم العاشر للإنتاج الشخصي «فطامين»، ويستمر على مدار 3 أيام، بمنصة ميدان المرموم، وستعرض من خلال المزاد 246 مطية تنحدر من سلالات راقية وعريقة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

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