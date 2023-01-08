«يد» مليحة تهزم النصر

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقتنص فريق كرة اليد في نادي مليحة انتصاراً صعباً على حساب مضيفه النصر، بفارق الهدف وبنتيجة (25-24)، في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة التي أقيمت في صالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، لحساب المجموعة الأولى في الجولة الثانية من الدور التمهيدي من مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، والتي سجلت لحساب المجموعة ذاتها فوزاً صعباً للوصل على صاحب الضيافة دبا الحصن بفارق الهدفين بواقع (35-33). وبذلك حقق فريق مليحة فوزه الثاني على التوالي بعد أن استهل مشواره بالفوز على الوصل (29-26) في الجولة الأولى، فيما تعثر دبا الحصن في الجولة الثانية بعد أن افتتح البطولة بالفوز على النصر (32-29) في الجولة الأولى.

واعتلى مليحة بالعلامة الكاملة صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، بفارق النقطتين عن دبا الحصن الوصيف بفارق الأهداف عن الوصل الثالث رغم تشاركهما برصيد 4 نقاط، وليتجرع النصر هزيمته الثانية على التوالي التي أودت به لبقائه في المركز الرابع والأخير للمجموعة برصيد النقطتين. في مباراة أخرى، فاز الوصل على دبا الحصن (35-33).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز