«إم 7» يتألق في «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: (دبي - البيان)

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جاءت انطلاقة منافسات «الشيوخ» قوية ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط تفوق فريق «إم 7» الذي حصد 3 من أشواط «الرمز» في فئتي جير تبع وجير شاهين، بحضور بارز من بقية الفريق وأبرزها «إف 3» واليلايس والظفرة والنيف. وفي أشواط جير تبع، حصد فريق «إم 7» شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 3»، بزمن 17.480 ثانية، يليع اليلايس بالطير «تي 42» بـ 17,554 ثانية، وثالثاً فريق إف 3، بالطير «59» بـ17.594 ثانية.

وأكمل «إم 7» تفوقه بالفوز بشوط الرمز جرناس، بالطير «تي 139» بزمن 17,020 ثانية، يليه إف 3، بالطير «مزيون» بـ17.153 ثانية، وثالثاً فريق الظفرة بالطير «تي 114» بـ117,447 ثانية.

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