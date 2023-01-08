«الجودو» يستعد لـ «باريس غراند سلام»

المصدر: دبي - البيان

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بدأت استعدادات منتخبنا الأول للجودو للمشاركة في بطولة «باريس غراند سلام» للجودو 2023 التي تقام يومي 4 و5 فبراير المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن تقدمت حتى الآن 56 دولة من بينها 5 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، السعودية، لبنان والعراق في غياب اليابان بطله العالم حتى الآن، حيث يظل باب الاشتراك مفتوحاً حتى الثالث من فبراير حسب لائحة البطولة، ويتضمن برنامج إعداد المنتخب معسكراً في بلغاريا قبل التوجه إلى باريس وآخر في بلجيكا عقب البطولة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وضمت قائمة منتخبنا الأول لاعبتين و4 لاعبين هم: جورام ارام في وزن تحت 66 كجم، وتلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري ارام في وزن تحت 90 كجم واللاعب ظفار كوسوف الذي يشارك في وزن تحت 100 كجم، بجانب مدرب المنتخب الأول فيكتور، وميثاء النيادي التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، واللاعبة باتسو التان في منافسات تحت 57 كجم، ويرأس بعثة منتخبنا ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو الذي يشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي لدولي الجودو على هامش بطولة باريس.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، أن حصاد الجودو الإماراتي في 2022 المنصرم 22 ميدالية ملونة، وذلك على كل المستويات، والذي يمثل إنجازاً رائعاً لرياضة الإمارات وهو جدير بالاهتمام، خصوصاً منها 14 ميدالية ذهبية وفضيتان و6 برونزيات في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، على أمل أن يتواصل العطاء حتى بلوغ دورة الألعاب الأولمبية في باريس «يوليو 2024»، والتي اقترب منها منتخبنا الأول للجودو برصيد النقاط.

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