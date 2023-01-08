بن دري وأبوظبي يتألقان بكأس اتحاد البولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تصدر فريق أبوظبي للبولو مجموعته الأولى ببطولة كأس اتحاد البولو «لان تو كابيتال» التي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولو. وتشارك في البطولة 9 فرق وهو العدد الأكبر من حيث عدد المشاركة ببطولات الموسم، وتستمر حتى 14 يناير الجاري، بهانديكاب 10 ولغاية 12 جول للفريق.

وجاء تصدر فريق أبوظبي البطولة بشكل عام بقيادة الفارس فارس اليبهوني عقب فوزه الكبير على فريق بنجاش بسبعة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف لفريق بنجاش، كما أحكم فريق أبوظبي السيطرة على المباراة لعباً ونتيجة من الشوط الأول، حيث سجل هدفين مقابل هدف لفريق بنجاش، لينتهي الشوط الثاني 3/‏‏1.

وشهد الشوط الثالث هدفاً لكل فريق ليعود فريق أبوظبي من جديد ويعزز تقدمه بتسجيل ثلاثية نظيفة منهياً المباراة 7/‏‏4 والذي أضافه لفوزه الأول على فريق الإمارات خمسة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف لفريق الإمارات.

ولم تختلف المباراة الثانية من حيث الأداء والنتيجة عن الأولى والتي حقق بنهايتها فريق بن دري فوزاً عريضاً على فريق تارا بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف لفريق تارا، حيث قدم الثلاثي خالد وراشد ومحمد أبناء حميد بن دري سيمفونية النصر بقيادة فريقهم لهذا الفوز الكبير، رغم البداية المتكافئة بنتيجة هدفين ونصف لفريق بن دري مقابل هدفين لفريق تارا. ويفرض فريق بن دري تقدمه في الشوطين الثالث والرابع بتعزيز التقدم لنهاية المباراة بسبعة أهداف مقابل أربعة أهداف لفريق تارا.

وشهد الجولة الثالثة للبطولة كل من محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو والقطب النصراوي مؤسس فريق بن دري حميد بن دري والعديد من المهتمين بالبطولة وعشاق اللعبة.

وتتواصل منافسات البطولة اليوم الأحد بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريقا تارا بقيادة فيصل اليبرودي مع فريق غنتوت بقيادة علي المري،في الساعة الثانية والنصف، وتعقبها المباراة الثانية الساعة الرابعة بين فريقي الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش.

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