300 خيل في «عجمان لجمال الخيل العربي»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، تنطلق في قاعة الإمارات للضيافة الخارجية بمنطقة الجرف في عجمان، اليوم النسخة العشرين لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2023، بمشاركة أكثر من 300 خيل من أنقى السلالات وأجملها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في الإمارات وخارجها، وتستمر البطولة لمدة 3 أيام، وتشتمل فعاليات اليومين الأول والثاني على أشواط وفئات عدة، وتختتم البطولة باختيار البطل الذهبي والفضي والبرونزي لكل فئة من الفئات وهي بطولات المهرات عمر سنة، والمهرات، والأفراس، والأمهار عمر سنة، والأمهار والفحول ويتم تكريم للمزرعة الرائدة في الإمارات وجواد الإمارات الرائد والجواد الفائز بأكثر عدد نقاط ومملوك لمواطن إماراتي.

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