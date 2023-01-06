تعاون بين «الجوجيتسو» و«أبوظبي الأول»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وقّع اتحاد الامارات للجوجيتسو اتفاقية وشراكة مع بنك أبوظبي الأول، بحضور محمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في إطار سعي الطرفين إلى دعم برامج نشر وتطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة، والدفع بمواهب الجوجيتسو نحو آفاق جديدة من التميز.

وبموجب اتفاقية الشراكة سيتم إطلاق اسم «أكاديمية بنك أبوظبي الأول للجوجيتسو» على «مركز تدريب اتحاد الإمارات للجوجيتسو» في مدينة زايد الرياضية. وعبر محمد الظاهري عن سعادته بالشراكة الجديدة، والتي تدعم الخطة الاستراتيجية للاتحاد في استدامة التميز.

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