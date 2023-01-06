20.000 مشارك في فعاليات يناير الرياضية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير لمجلس دبي الرياضي عن مشاركة أكثر من 20 ألف لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات البدنية من المحترفين والهواة في الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي خلال يناير الجاري.

وتشمل باقة متنوعة من البطولات المحلية والدولية والمجتمعية.وأشار التقرير إلى أن الأيرلندي روري ماكلروي المصنف الأول عالمياً يتقدم قائمة المشاركين في بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف بنادي الإمارات للغولف من 23 إلى 29 يناير، بمشاركة واسعة من ألمع النجوم العالميين من بينهم تيريل هاتون وتوم فليتوود الفائزين في جولة «دي بي وورلد».

وتشهد شواطئ دبي تنظيم 10 بطولات بحرية دولية ومجتمعية يلتقي فيها أبطال العالم في الرياضات البحرية، وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية بداية من غدٍ حتى 22 يناير، وتنطلق فعاليات «يوم دبي البحري» اليوم على شاطئ الشروق، وبطولة دبي للقوارب الشراعية الحديثة يوم 14 الجاري.

وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً 15 يناير، وبطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك من 20 إلى 22 يناير على شاطئ جميرا، وينظم نادي دبي للإبحار والشراع عدداً من بطولات القوارب الشراعية الحديثة تشمل بطولة دوري فنتجورا غدٍ، وبطولة السيدات 8 يناير، وكأس ديناي كوموجورس من 14 إلى 28 يناير، وسباق كاليبوت 21 يناير.

وتتنافس أكثر من 100 سيارة عالمية في تحدي هانكوك دبي 24 ساعة للسيارات السريعة، الذي يقام يوم 13 الجاري في حلبة «دبي أوتودروم» في قلب «موتور سيتي ومن أبرز السيارات المشاركة في السباق سيارة فيراري، ومرسيدس، وأودي، وبورش، وبي إم دبليو، وفورد وسيات، ورينو، تتنافس جميعها على مدار 24 ساعة متواصلة.

كما تنطلق منافسات النسخة 32 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة 27 يناير في نادي النصر، فيما ينطلق «دوري دي بي ورلد الدولي للكريكت» في استاد دبي الدولي للكريكت 13 يناير ويتنافس فيه 6 فرق بمشاركة اللاعبين الدوليين الأعلى تقييماً بالعالم.ويتم تنظيم 18 سباقاً للجري يتصدرها سباق نصف ماراثون خور دبي يوم 22 يناير.

وسباق مردف ميلرز دونات للجري الذي يقام في منطقة الخوانيج 8 يناير، وسباق سكيتشرز في ميدان 8 يناير، وسباق دبي فستيفال سيتي للجري الليلي 9 يناير، وسباق مدرسة داسا في استاد ذا سفنز يوم 10 يناير، وسباق إكسبو سيتي للجري الليلي في مدينة إكسبو دبي يوم 10 يناير، وسباق الخليج التجاري للجري الليلي الذي ينطلق من أمام بزنس تاور يوم 11 يناير، وسباق دبي هاربور الليلي يوم 11 يناير.

ويقام سباق ماي دبي للجري المجتمعي في أكاديمية شرطة دبي يوم 14 يناير، وسباق الجري الأخضر في حديقة دبي للاستثمار يوم 15 يناير، وسباق داسا للجري 17 يناير، وسباق ألتميت للجري في البرشاء يوم 20 يناير، وسباق بالم ويست في جزيرة النخلة يوم 22 يناير، وسباق الجري الليلي في دبي فستيفال سيتي يوم 23 يناير، وسباق إكسبو سيتي في مدينة إكسبو 2020 يوم 24 يناير.

وسباق منطقة الخليج التجاري يوم 25 يناير، وسباق دبي هاربور يوم 29 يناير، وتحتضن منطقة حتا سباق وادي بيه ويقام في حتا هاب يوم 29 يناير.وتشمل فعاليات الدراجات الهوائية تنظيم 4 سباقات في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم.

حيث يقام سباق «آي تي تي لونغ كورس» ضد الساعة غدٍ، وسباق بيلد آب رايد من سبينس 92 يوم 22 يناير، وسباق السلم للدراجات الهوائية بعد غدٍ، وبطولة السلم للدراجات الهوائية يومي 14 و15 يناير.وتقام 3 سباقات للسيارات في دبي أوتودروم، منها سباق دبي كارتدروم أوبليت يومي 21 و22 يناير.

ويقام تحدي فيراري الآسيوي للسيارات من 27 إلى 29 يناير، إلى جانب تحدي دبي هانكوك 24 ساعة، كما تقام 3 بطولات في رياضات الخيل ينظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية خلال الفترة من 21 يناير حتى 4 فبراير، ودوري الحبتور للقفز بالخيول ويستمر حتى 14 يناير.

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