تتويج الفائزين بمزاينة الإبل في مهرجان محمد بن زايد للهجن «التلة 2023»

المصدر: عجمان - وام

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توّج الشيخ حميد بن عمار النعيمي، بحضور الشيخ محمد بن عمار النعيمي، الفائزين في أشواط سن الثنايا، ضمن مسابقات اليوم الخامس من مزاينة الإبل، في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «التلة 2023»، المقام في عجمان.

وحضر التتويج عبدالله المهيري، المدير العام لاتحاد سباقات الهجن، وعبدالله القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومحمد عبدالله بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعدد من كبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفازت «منوه» لمالكها محمد راشد المزروعي بشوط ثنايا شرايا محليات لأبناء القبائل، وحصدت المركز الأول، وفي شوط ثنايا شرايا محليات لأبناء القبائل «العنود» لمالكها سالم المنصوري، ونالت «روز» لمالكها خالد المنصوري المركز الأول، بشوط ثنايا تلاد محليات لأبناء القبائل، وحصدت «بصمة» لمالكها خميس الشدي المنصوري المركز الأول في شوط ثنايا مهجنات أصايل لأبناء القبائل.

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