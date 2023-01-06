«دبي البحري» يطلق الشعار والهوية الجديدين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الهوية البصرية والشعار الجديدين للنادي معلناً عن مرحلة جديدة سيعيشها الصرح الكبير والعملاق مع احتفاله بوصوله إلى العام الخامس والثلاثين من سنة التأسيس (1988-2023).

وقال أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية: يأتي إطلاق الشعار الجديد تماشياً مع أهداف حكومة دبي وتوجهات مجلس دبي الرياضي وانسجاماً مع التوجه الجديد والخطة الإستراتيجية للنادي 2021-2027

وأضاف أحمد بن مسحار إن إطلاق الشعار والهوية البصرية الجديدين يأتيان بعد التحول الذي شهده النادي في أعقاب صدور المرسوم رقم (34) لسنة 2019 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القاضي بضم مؤسسة الفيكتوري إلى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، واستكمالاً لجهود وعمل مجلس الإدارة في دورته الحالية من أجل تطوير العمل ومواكبته لتحقيق الطفرة المرجوة.

تأكيد

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن الهوية والشعار الجديدين للنادي يمثل مرحلة جديدة تحمل طموحات المستقبل وآفاقه المشرقة واستمرار التميز الكبير والدور الريادي له كمؤسسة عريقة سعت منذ التأسيس في عام 1988 وإشهاره بمرسوم من المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في عام 1994 كجهة حكومية مسؤولة عن تنظيم الرياضات البحرية ووجهة رياضية أولى في مجال الرياضات البحرية.

وذلك جنباً إلى جنب مع فريق الفيكتوري الذي رأى النور منذ تلك الفترة وأصبح سفيراً فوق العادة للرياضة الإماراتية ليكوّن الاثنان معاً وجهين لعملة واحدة مستلهمين إرث القيادة نحو التميز. وأشار بن مسحار إلى أن الهوية والشعار يرمزان إلى معان ودلالات هادفة .

حيث يحملان في إطارهما العام والرمزي الإشارة إلى اسم إمارة (دبي) الغالية باللغة العربية مع دلالة لأول حروفها باللغة الإنجليزية مع إبراز الرقم واحد الذي يسعى له الجميع في كافة المجالات.

تناغم

وأشار كذلك إلى أن شكل الهوية والشعار يعكس ماضينا الجميل من خلال «المحمل» وقارب الإبحار حيث يظهر الشراع ومتن المحمل ليشكلا معاً انسجاماً وتناغماً في الحركة والتي استمد فيها من اتجاه القارب نحو الأمام في إشارة إلى العمل كفريق واحد نحو الصدارة والتميز فيما يعطي الشعار من الأمام استلهام حركة مياه البحر مع إبراز علامة النصر وحرف «في» باللغة الإنجليزية التي تشير إلى فريق الفيكتوري الذي يمثل عملاق أعالي البحار.

هذا وقد تقرر إطلاق الهوية الجديدة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع يوم دبي البحري 2023 والذي ينطلق في جزر دبي التابعة لشركة نخيل حيث سيلبس موقع الفعاليات حلة زاهية مع الشعار الجديد الذي سيتصدر المشهد في كل جانب عبر الأعلام والشاخصات واللوحات الإعلانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز