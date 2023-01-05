بمشاركة 20 ألف رياضي.. دبي تحتضن العديد من البطولات الدولية في يناير الجاري

المصدر: وام

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يتأهب أكثر من 20 ألف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات على مستوى المحترفين والهواة للمشاركة في الفعاليات الرياضية التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف أنحاء الإمارة خلال يناير الجاري ، والتي تتنوع ما بين بطولات دولية، في عدد من الرياضات، وفعاليات مجتمعية.

و يتقدم روري ماكلروي المصنف الأول عالميا قائمة المشاركين في بطولة "دبي ديزرت كلاسيك للجولف"، التي تقام بنادي الإمارات للجولف من 23 إلى 29 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم.

وتشهد شواطئ دبي تنظيم 10 بطولات بحرية دولية وفعاليات مجتمعية يلتقي فيها أبطال العالم في الرياضات البحرية؛ حيث ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية من 7 إلى 22 يناير الجاري، وفعاليات "يوم دبي البحري" من 6 إلى 8 يناير الجاري على شاطئ الشروق، وبطولة دبي للقوارب الشراعية الحديثة في 14 يناير الجاري، وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدم في 15 يناير.

وتتنافس أكثر من 100 سيارة عالمية في تحدي "هانكوك دبي 24 ساعة" للسيارات السريعة على حلبة "دبي أوتودروم" في قلب "موتور سيتي" من 13 إلى 15 يناير الجاري.

وتنطلق النسخة 32 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة في 27 يناير الجاري بنادي النصر الرياضي وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، فيما ينطلق "دوري دي بي ورلد الدولي للكريكت" باستاد دبي الدولي للكريكت في 13 يناير الجاري، ويتنافس فيه 6 فرق بمشاركة اللاعبين الدوليين الأعلى تقييمًا في العالم.

وتتضمن قائمة الفعاليات الرياضية لشهر يناير الجاري تنظيم 18 سباقا يتصدرها نصف ماراثون خور دبي بجزيرة ديرة في 22 يناير الجاري، وسباق مردف ميلرز دونات للجري بمنطقة الخوانيج في 8 يناير الجاري، وسباق سكيتشرز في ميدان في 8 يناير الجاري، وسباق دبي فستيفال سيتي للجري الليلي في 9 يناير الجاري.

وتشمل فعاليات الدراجات الهوائية تنظيم 4 سباقات تقام في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمحمية المرموم الطبيعية، حيث يقام سباق "آي تي تي لونج كورس" ضد الساعة في 7 يناير الجاري، ويقام سباق "بيلد آب رايد من سبينس 92" في 22 يناير الجاري، وسباق السلم للدراجات الهوائية في 8 يناير الجاري، وبطولة السلم للدراجات الهوائية خلال يومي 14 و15 يناير الجاري.

وتقام 3 سباقات للسيارات في دبي أوتودروم، حيث يقام سباق دبي كارتدروم أوبليت خلال يومي 21 و22 يناير الجاري، وتحدي فيراري الآسيوي للسيارات من 27 إلى 29 يناير الجاري، إلى جانب تحدي دبي هانكوك 24 ساعة.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي 3 بطولات سباحة هي بطولة "كل النجوم" خلال يومي في 7 و8 يناير الجاري، وبطولة نادي أبطال هاميلتون للسباحة خلال يومي 20 و21 يناير الجاري، وبطولة كأس الإمارات للسباحة يوم 28 يناير الجاري.

ويشهد شهر يناير الجاري أيضا تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الدولية والمجتمعية الأخرى مثل بطولة فورتونا للريشة الطائرة، ومهرجان الإمارات الدولي الثامن للشطرنج، وبطولة سترونج جيم للكروس فت، والبطولة الوطنية للكاراتيه، والدورة الرياضية العمالية.

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