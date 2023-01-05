الشارقة والبطائح ومليحة إلى «بلاي أوف» الصالات

المصدر: الشارقة-البيان

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ضمنت فرق الشارقة والبطائح ومليحة التأهل إلى مرحلة «بلاي أوف» دوري كرة قدم الصالات، وكانت نتائج مواجهات الجولة الثالثة عشرة وقبل الأخيرة في الدور الثاني أسفرت عن تعادل مليحة وخورفكان 1-1 في مباراة الفرص الضائعة والتي شهدت هدفاً عالمياً من توقيع المقيم البرازيلي نونيس نجم خورفكان.

وتعادل الحمرية ودبا الحصن 2 - 2 وفاز البطائح على اتحاد كلباء 4 - 2 ليصبح الصراع على البطاقتين الرابعة والخامسة المؤهلتين إلى «البلاي أوف» محصوراً بين دبا الحصن الرابع والحمرية الخامس برصيد 16 نقطة وخورفكان السادس برصيد 16 نقطة وأصبح اتحاد كلباء خارج السباق وستكون مباريات الجولة الأخيرة على صفيح ساخن عندما يلتقي الشارقة مع البطائح في قمة المنافسة على المركز الأول الذي يمنح صاحبه أفضلية الانتظار لخوض المباراة النهائية التي تتألف من 3 جولات أما صاحب المركز الثاني سيلعب ضد صاحب المركز الخامس ذهاباً وإياباً وينتظر المتأهل من مواجهتي الذهاب والإياب أيضاً اللتان تجمعان بين صاحبي المركزين الثالث والرابع.

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