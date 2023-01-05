«ألعاب القوى» يناقش تطوير اللعبة في أندية رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد اتحاد الإمارات لألعاب القوى برئاسة فهد عبد الله أحمد بن جمعة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد عضو اللجنة الفنية بالاتحاد اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع مدربي ألعاب القوى في أندية الإمارات والجزيرة الحمراء والرمس ومسافي ورأس الخيمة لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص اللعبة وسبل تطويرها في الإمارة.

وتم خلال الاجتماع - الذي عقد في نادي الإمارات لألعاب القوى - الاستماع إلى وجهات النظر حول سبل التطوير والارتقاء باللعبة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد فهد عبد الله أحمد أهمية هذه الاجتماعات التنسيقية مع مدربي اللعبة، والتي بدورها ستساهم في دفع منظومة العمل الجماعي وتحقيق بيئة خصبة للنجاح، خاصة وأن إمارة رأس الخيمة تزخر بالعديد من الموهوبين الشباب والممارسين لهذه اللعبة، لذلك لابد من تكاتف الجميع وتسخير الطاقات وتوفير عوامل الجذب لزيادة أعداد ممارسي اللعبة وأيضاً للعمل كفريق واحد لصالح تطوير اللعبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز