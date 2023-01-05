الاستعراض الحر للسيارات.. جولة جديدة في مهرجان ليوا

المصدر: الظفرة - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات جولة الاستعراض الحر للسيارات في منطقة ليوا، ضمن فترة التمديد لمهرجان ليوا الدولي 2023، الذي انطلق منذ 16 ديسمبر الماضي ويختتم بعد غدٍ بتنظيم نادي ليوا الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي.

وتقام منافسات الاستعراض الحر للسيارات على مدار يومين بحلبة الاستعراض في مرعب؛ حيث تنطلق غداً فئتا «إن نيسان» و«إس صالون» ثم تختتم يوم غدٍ بفئة «تي تويوتا».

ويتوقع وصول أعداد المشاركين إلى أرقام عالية؛ حيث شهدت الجولة الافتتاحية، والتي أقيمت مع بداية المهرجان مشاركة أكثر من 100 سيارة، ومن المرتقب أن يصل عدد المشاركين في هذه الجولة لأرقام قياسية أيضاً لاسيما مع الطلب الكبير على الحضور كون هذه الفعالية من الرياضات المحبوبة بشدة في أوساط الشباب العاشق للمغامرة والتحدي في إطار قانوني للمنافسة.

وحظي الإعلان عن إطلاق هذه الجولة بالتزامن مع تمديد فترة مهرجان ليوا الدولي بترحيب كبير كان واضحاً عبر تفاعل المتسابقين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مع صفحات النادي وأيضاً بدء عملية التسجيل منذ إطلاقها نهاية الأسبوع الماضي.

معايير عالمية

وتتسم الحلبة، التي تقام عليها المنافسات بمعايير عالمية، ما يمنح المتسابقين والسيارات فرصاً أكبر لتقديم أفضل استعراض. ويتوقع تخصيص 3 دقائق لكل متسابق من خلال الاستعراض الحر حيث يبدأ المتسابق فور مشاهدته للضوء الأخضر، ويستمر حتى ملاحظته للضوء الأحمر والذي يعني انتهاء الفقرة المخصصة له.

وينتظر استعانة اللجان التحكيمية بالوسائل الإلكترونية الحديثة من خلال لحظات دخول وخروج كل متسابق وأيضاً المراقبة للفقرة المخصصة ورصد كافة الحركات الاستعراضية التي يقوم بها.

وتم الإعلان عن تمديد مهرجان ليوا الدولي حتى بعد غدٍ بعد الإقبال الكبير والمنقطع النظير والذي شهدته فعاليات المهرجان هذا الموسم وذلك بناء على الرغبة الكبيرة لدى الجماهير ومحبي البر والتخييم والاستمتاع بفعالياته المختلفة، وشملت الفعاليات التي تم تمديدها بعض الأنشطة الترفيهية وقرية ليوا أيضاً والخدمات التجارية المختلفة والمطاعم الموجودة في منطقة مرعب.

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