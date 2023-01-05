الشارقة يعزز صدارته بدوري شباب اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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عزز فريق شباب كرة اليد بنادي الشارقة صدارته بدوري شباب اليد بختام الجولة الثامنة والثالثة في الدور الثاني للبطولة، رافعاً رصيده إلى 24 نقطة مثلت العلامة الكاملة عقب فوزه على النصر 25 - 43 ليتراجع النصر للمركز الخامس برصيد 12 نقطة.

وواصل فريق العين مطاردة المتصدر بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة عقب فوزه على شباب الأهلي 26 - 32 ليستمر شباب الأهلي بمركزه الرابع بعد أن توقف رصيده عند النقطة 13، واستمر فريق الجزيرة بمركزه الثالث برصيد 17 نقطة رغم تعادله مع فريق الوصل 27 - 28 ليستمر الوصل بمركزه السادس والأخير برصيد 10 نقاط.

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