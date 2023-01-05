حمدة القبيسي تنضم لأكاديمية ياس هيت

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أكاديمية ياس هيت للسباقات، أمس، عن توقيع السائقة الإماراتية حمدة القبيسي لفريق سباقات السيارات التابع للأكاديمية، والذي يحمل اسم «ياس هيت للسباقات» ويتخذ من حلبة مرسى ياس موقعاً رسمياً له.

يأتي ذلك قبل انطلاق منافسات بطولة «الفورمولا 4 الإماراتي» في 13 يناير الجاري، وبالتالي ستشارك السائقة الموهوبة إلى جانب زملائها في منافسات الموسم الافتتاحي.

وشهدت السنوات الأخيرة تحقيق حمدة للعديد من النجاحات على الساحة الدولية، وتمكنت من الصعود إلى منصات التتويج في ميسانو في عام 2021، قبل انتقالها للمشاركة في فورمولا 3 وخوضها منافسات بطولة الفورمولا الآسيوية في عام 2022 تحت راية فريق أبوظبي للسباقات.

وقالت حمدة القبيسي: «سعيدة بالانضمام إلى فريق»ياس هيت للسباقات«، للمشاركة في خوض المنافسات الأولى للفريق. بعد خوض العديد من السباقات، وعلى مدار عدة سنوات من المشاركة في السباقات، أشعر أن مسار حلبة ياس هو منزلي الثاني. سوف تكون لحظات تاريخية مميزة عند المشاركة بألوان فريق ياس هيت، إنني متحمسة لصناعة تاريخ جديد وتحقيق العديد من الإنجازات لتعزيز حضور الإمارات في منافسات رياضة السيارات».

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