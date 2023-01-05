مباراتان في بطولة كأس اتحاد البولو

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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تتواصل اليوم بطولة كأس اتحاد البولو «لان تو كابيتال» بإقامة مباراتين ضمن المجموعتين الثانية والثالثة، والتي ينظمها نادي دبي للبولو والفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولو والتي تستمر لغاية 14 يناير 2023.

ويشهد الملعب رقم 1 في النادي عند الثانية ظهراً المباراة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تجمع بين فريق بن دري بقيادة خالد بن دري مع فريق تارا للبولو بقيادة فيصل اليبرودي، والمباراة الثانية على الملعب رقم 2 ضمن منافسات المجموعة الثالثة يلتقي فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني مع فريق لانا تو كابيتال بقيادة حيدر بنجاش.

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