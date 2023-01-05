«طواف الإمارات للسيدات» في نسخته الأولى 9 فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن إطلاق النسخة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد للدراجات الهوائية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2023، حيث يستعد 20 فريقاً من أبرز فرق ركوب الدراجات للسيدات على مستوى العالم، للمشاركة عبر 4 مراحل.

وينطلق مسار سباق طواف الإمارات للسيدات بين المعالم الفريدة، والمواقع المتنوعة والمذهلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم الإعلان لاحقاً عن المسارات الكاملة خلال شهر يناير الجاري.

ويمثل طواف الإمارات للسيدات، حدثاً بالغ الأهمية لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، ورياضات السيدات، على حد سواء، حيث يندرج ضمن الأجندة الرئيسة للفعاليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات، ليؤكد الشعبية المتزايدة التي تحظى بها رياضة ركوب الدراجات الهوائية على مستوى المنطقة والعالم، كما يوفر لممارسي الرياضة محلياً، فرصاً أكبر للاطلاع على تجربة السباقات العالمية المستوى في المنطقة.

مكانة عالمية ويعكس تنظيم طواف الإمارات للسيدات، نجاحاً بارزاً للمنطقة، حيث إن دولة الإمارات رسخت مكانتها، باعتبارها مركزاً عالمياً لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتعود استضافة سباقات الدراجات الهوائية في المنطقة إلى عام 2014، حيث شملت «طواف أبوظبي» و«طواف دبي»، اللذين اندمجا في ما بعد باسم «طواف الإمارات»، كما تؤكد الاستضافة على التطور الكبير في مجال رياضة ركوب الدراجات في الدولة، والجهود المبذولة لتعزيز رياضة ركوب الدراجات الاحترافية للسيدات في المنطقة.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يُشكل إطلاق طواف الإمارات للسيدات، إضافة للسجل الحافل الذي حققه طواف الإمارات على مدار السنوات الماضية، ودوره الكبير في التعريف بالمعالم والمواقع التاريخية للدولة».

وأضاف: «حرصنا على إطلاق طواف الإمارات للسيدات، مواكبة لنمو رياضة الدراجات في المنطقة بشكل عام، والإمارات خصوصاً، لترسخ الاستضافة مكانة دولة الإمارات، كوجهة مفضلة واستثنائية لفعاليات وأنشطة ركوب الدراجات الهوائية على مستوى المنطقة».

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