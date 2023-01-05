انطلاقة مثيرة لكأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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جاءت انطلاقة الجولة الأولى ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد مثيرة، خلال المباريات الثلاث التي أقيمت أول من أمس.

وانتزع فريق مليحة الفوز على مضيفه الوصل بنتيجة 29 - 26، في مباراة تقلبت نتيجتها بين الطرفين حتى اللحظة الأخيرة، ونجح فريق دبا الحصن في تحقيق الفوز على فريق النصر بنتيجة 32 - 29 ضمن منافسات المجموعة الأولى، ونجح الضيف الحصناوي في قلب الموازين في الشوط الثاني بعد نهاية الشوط الأول لصالح النصر 15 - 13، وفاز الشارقة على مضيفه فريق شباب الأهلي بنتيجة 32 - 21، ضمن المجموعة الثانية.

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