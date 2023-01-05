«دبي لصيد الأسماك» تنطلق غداً

المصدر: دبي - البيان

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تستكمل اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان يوم دبي البحري اليوم إجراءات المشاركة للمتسابقين في الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022 - 2023 والمخصصة لفئتي «كنعد وسكل» بتسليم المشاركين الملصقات الخاصة تمهيداً لبدء مراحل التنافس بداية من صباح يوم غدٍ.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات بطولة دبي لصيد الأسماك «الكنعد والسكل» بحلتها الجديدة للموسم الرابع على التوالي في إطار اهتمامه المتواصل بتوفير فرص التنافس لمختلف شرائح المجتمع وزيادة المهتمين بالرياضات البحرية من خلال استقطاب مختلف الفئات.

ورصد النادي مبلغ 200 ألف درهم مجموع جوائز للمشاركين في هذه الجولة، حيث سيخصص مبلغ 170 ألف درهم للفائزين من المركز الأول وحتى الثالث عشر في فئة الكنعد، بينما تم تخصيص مبلغ 30 ألفاً لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمشاركين في منافسات فئة السكل.

وسيحصل صاحب المركز الأول في منافسات فئة الكنعد على مبلغ قدره 35 ألف درهم، ويحصل الثاني على مبلغ 30 ألف درهم، والثالث على مبلغ 20 ألفاً، فيما سينال صاحب المركز الأول في منافسات فئة السكل مبلغ 15 ألف درهم، والثاني مبلغ 10 آلاف، والثالث مبلغ 5 آلاف درهم.

مواعيد

وينطلق مهرجان يوم دبي البحري يوم غدٍ ببطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل» ويستمر في يومه الثاني بعد غدٍ مع إقامة منافسات مسابقة أخرى لصيد الأسماك مخصصة لهواة الصيد بقوارب كاياك، فيما ستشهد جزر دبي «جزر ديرة سابقاً» انطلاق السباقات المجتمعية بإقامة فعاليات ألواح التجديف واقف وقوارب كاياك.

وتتجه الأنظار يوم الأحد إلى منافسات سباق دبي الدولي للدراجات المائية «الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2023»، والتي ستجمع نخبة الأبطال ، حيث سيتنافسون على ألقاب فئات جالس جي بي 1 وجالس جي بي 2 وجالس جي بي 3 وجالس جي بي 4 وواقف جي بي 1 وواقف جي بي 2 وواقف جي بي 3.3 وجي بي 3.2 وجي بي 3.1 وواقف مخضرمين جي بي 2 وفري ستايل وفلاي بورد.

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