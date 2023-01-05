«السلم للدراجات» تبحث تحضيرات «النخبة»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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بحثت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، آخر الاستعدادات لسباق النخبة للرجال الذي يقام الأحد المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية مع الجهات الحكومية المساندة وفرق العمل.

وفي بداية الاجتماع نقل محمد الموسى عضو اللجنة العليا المنظمة ورئيس اللجنة الفنية للبطولة تحيات عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة إلى المشاركين في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن شرطة دبي، مجلس دبي الرياضي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إسعاف دبي، حي الشندغة التاريخي.

تأكيد

وأكد الاجتماع على أن السباق الجديد سيكون الأول في بطولة السلم الذي يتم تنظيم جزء كبير منه داخل مدينة دبي ضمن المناطق التاريخية والمناطق الحديثة، ويكون الختام في منطقة السلم ومحمية المرموم الطبيعية وبمشاركة كبيرة من الدراجين تزيد على 200 دراج، وهو الأمر الذي يزيد من روعة السباق، ويمنحه إضافة كبيرة على مستوى الاحتفاء بنجاحات دبي، ومسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها.

كما تم التأكيد على أن تكون الانطلاقة من بيت المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم في حي الشندغة التاريخي،.

تنوع

وتم خلال الاجتماع استعراض مسار السباق الذي يمتد لمسافة 172 كيلومتراً، وسيكون الأكثر تنوعاً في المناطق التي يمر بها، والتي تتضمن إلى جانب البداية من متحف ساروق الحديد في منطقة الشندغة ثم المرور عبر جسر انفينيتي وصولاً إلى ميناء راشد ثم متحف الاتحاد ثم المرور بشارع الثاني من ديسمبر وتقاطع شارع الشيخ زايد ثم شارع السعادة ومتحف المستقبل، كما سيمر الدراجون بفندق ميدان وشارع المنامة ثم شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وصولاً إلى تقاطع إكسبو ومنه إلى منطقة القدرة التي تشهد تنافساً لمسافة 68 كيلومتراً داخل مسارات المحمية الطبيعية مروراً بموقع ساروق الحديد في منطقة القدرة وصولاً إلى خط النهاية.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على خطط فرق العمل الخاصة بالسباق، والتي تتضمن المرور السهل والسريع للدراجين ضمن مناطق المسار، وإبلاغ مستخدمي الشوارع بمواعيد المرور في كل منطقة تجنباً لأي تأخير في حركة السير، وكذلك استعراض تواجد سيارات الإسعاف والدعم ونقاط توزيع المياه وحركة السيارات المصاحبة والبث التلفزيوني للسباق، الذي يراعي إظهار أجمل اللقطات للمناطق التاريخية والحديثة والمناطق الطبيعية التي سيمر بها الدراجون الذين تأهلوا لخوض السباق .

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