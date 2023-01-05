النسخة الثانية لـ «غرين ران» 15 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي الأحد في 15 يناير الجاري، انطلاق النسخة الثانية من السباق الأخضر «غرين ران»، الذي تنظمه «دبي للاستثمار» ، ويهدف السباق ، الذي يمتد على مسافتي 3 و5 كيلومترات من المشي أو الركض والمتاح لجميع الفئات العمرية، إلى تعزيز فرصة تحقيق مستقبل أكثر اخضراراً . وتم فتح باب التسجيل لكل الراغبين بالمشاركة من خلال الموقع الإلكتروني www.greenrun.ae.

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ويُخصص السباق الأخضر مسافة 3 كيلومترات للمشي أو الركض، للمشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية، حيث يمكنهم المشاركة بوسائل مختلفة عن طريق الجري، أو المشي، أو السير بعربات الأطفال، أو الكراسي المتحركة، للوصول نحو خط النهاية، وذلك وفقاً للسرعة التي تناسبهم. في المقابل، فإن الجري أو الركض على مسافة 5 كيلومترات، يُعتبر سباقاً رسمياً وفق وقتٍ محدد، وسيتم تقديم جوائز نقدية للفائزين في السباق. كما ستجري أيضاً مكافأة المشاركين الذين يرفعون أفضل رسالة خضراء ملائمة للبيئة خلال مجريات السباق.

ويُختتم «غرين ران»، عند قرية السباق الأخضر، التي تقع في مجمع دبي للاستثمار رقم 1، خلف المقر الرئيس لشركة دبي للاستثمار.

حدث مجتمعي

وقال محمد سعيد الرقباني رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار، والمدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي، وشركة مشاريع: «شكّل السباق الأخضر «غرين ران»، الذي أطلقته دبي للاستثمار العام الماضي في نسخته الأولى، حدثاً مجتمعياً، حيث عكس رؤية المجموعة، وحرصها على تبني الممارسات المستدامة، والتي تهدف من خلالها إلى التشجيع على اعتماد نمط حياة أكثر صحة، وتعزيز هذا التوجه داخل المجتمع. وتؤمن دبي للاستثمار بأهمية دعم المجتمعات التي توجد فيها، وبناءً على ذلك، تُشكل مبادرة «السباق الأخضر»، منصة للتلاقي والمشاركة والتضامن من أجل قضية مشتركة.

ولقد شهدت النسخة الأولى من السباق، مشاركة نحو 800 شخص، ونتوقع أن يرتفع عدد المشاركين هذا العام، ليصل إلى حوالي 3000 مشارك. ونحن سعداء بالتطور الذي حققه هذا الحدث المجتمعي السنوي البارز، حيث نجح في أن يُشكل فرصة مثالية لتحقيق المشاركة المجتمعية الحقيقية، ويسهم في تعزيز ورفع مستوى الوعي البيئي».

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