«ربدان» جاهز لتحدي «هانكوك 24 ساعة» بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سيف العامري مؤسس والسائق الرئيس في الفريق الإماراتي لسباقات التحمل «فريق ربدان»، أن سباق هانكوك 24 ساعة في دبي، الذي ينطلق 14 يناير الجاري، يشكل تحدياً لجميع الفرق المشاركة، ودافعاً لمواصلة العمل والمنافسة بأعلى أداء. كما أعرب عن عزمه وإصراره على تقديم أداء مشرف لرفع علم دولة الإمارات عالياً. ويشارك فريق ربدان موتورسبورت، بقيادة السائق الإماراتي سيف العامري، البالغ من العمر 32 عاماً، إلى جانب نخبة من السائقين الإماراتيين فقط، في السباق الذي يقام على مدار يومي 14 و15 يناير، على حلبة دبي أوتودروم.

وقال العامري: «من تجربة السباق التي خضناها في العام الماضي، فنحن نعلم صعوبة اجتياز خط النهاية، وإتمام مسافة السباق الكاملة، وسيكون إنهاء السباق إنجازاً كبيراً».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز