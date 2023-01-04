عبدالله الشرقي: نقلة نوعية مرتقبة في بناء الأجسام

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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دعا الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أعضاء مجلس الإدارة وجميع الكوادر الرياضية من لاعبين ومدربين وإداريين إلى مواصلة الجهود ليشهد عام 2023 نقلة نوعية بارزة في اللعبة بعد المكاسب التي تحققت في العام الماضي التي وصفها بالمميزة، مؤكداً أنها تعكس الجهود الفنية والإدارية والتنظيمية التي بذلتها اللجان العاملة في الاتحاد، ومثنياً على المكاسب التي تحققت.

وكان أبناء الإمارات حققوا العديد من الإنجازات العام الماضي، حيث نجحوا في حصد 122 ميدالية دولية بينها 50 ميدالية ذهبية و35 ميدالية فضية و37 ميدالية برونزية خلال مشاركاتهم في بطولات آسيا لبناء الأجسام والفيزيك وتحدي اللياقة البدنية في قيرغيزستان وبطولة دايموند كاب في سلطنة عمان وبطولة دبي مصل كلاسيك وبطولة العالم في إسبانيا وفي بطولة العالم للمحترفين والهواة في الفجيرة وبطولة مستر يونيفرس الدولية في معرض أبوظبي للياقة وبطولة آسيا للقوة البدنية في منغوليا ودبي.

وفي الجانب الإداري حصل ممثلو الإمارات على 6 مناصب دولية في الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية والقوة البدنية، حيث نال أعضاء مجلس الإدارة أحمد جوهر عضوية الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وفيصل الزعابي منصب نائب رئيس لجنة الحكام وأحمد بن ظبوي منصب رئيس لجنة اللياقة البدنية، ومحمد شاهين الحوسني عضوية اللجنة الفنية، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني عضوية اللجنة الطبية.

مشاركة قياسية

من ناحيته وصف محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد استضافة وتنظيم بطولة آسيا للقوة البدنية في دبي بالحدث الدولي المميز، وذلك بعد أن حظيت البطولة بمشاركة قياسية لعدد اللاعبين واللاعبات وبلغ 615 رياضياً ورياضية من 29 دولة، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالبطولات السابقة، حيث شهدت البطولة تحطيم 50 رقماً قياسياً، ووجد التنظيم إشادة الاتحادين الدولي والآسيوي للقوة البدنية.

وأضاف: من المكاسب أيضاً في العام الماضي تفعيل رياضة اللياقة البدنية بشكل بارز، وذلك من خلال تنظيم البطولات المحلية، وتشكيل المنتخب الوطني للرجال والنساء والمشاركة به في بطولة آسيا التي أقيمت في قيرغيزستان وتحقيق ميداليات دولية، وأثنى المري على مشاركة المرأة الإماراتية بقوة في البطولات الدولية، ونجاحها بتحقيق ميداليات نوعية، وهي المرة الأولى التي تتمكن خلالها من تحقيق ميداليات مميزة في أقوى البطولات.

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