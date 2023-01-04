1000 طير في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أشواط العامة مفتوح وسط منافسة قوية في أول يومين لفئتي «جير تبع» و«جير شاهين»، وذلك ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية (التلواح)، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستقطب نخبة الصقارين، مع تجاوز أعداد الطيور أكثر من 1000 طير منذ انطلاق الحدث وتوقعات بمشاركة قياسية خلال الأيام المقبلة أيضاً. وتميزت فئة العامة مفتوح بمشاركة صقارين من الدول الخليجية الشقيقة، بما يضفي المزيد من الأجواء المميزة لهذه الرياضة التراثية التي تجمع أبناء المنطقة على مدار أجيال متعاقبة.

وفي أشواط «جير تبع» تفوق فريق دبي محققاً ثنائية الرمز، فكسب شوط الرمز فرخ بالطير «1134» بزمن 18.314 ثانية، كما تفوق فريق دبي في شوط رمز الجرناس، بالطير «البراري» بزمن 18.919 ثانية.

وفي أشواط «جير شاهين»، تفوق سيف جمال الحريز ليحقق ثنائية الرمز، بالفوز بشوط «رمز الفرخ»، بالطير «56» بزمن 17.586 ثانية، كما كسب الحريز شوط رمز الجرناس، بالطير «عجيب» بزمن 17.624 ثانية، وفي شوط رئيسي فرخ، تفوق خالد ناصر الهاجري بالطير «إيه 48» بزمن 18.781 ثانية، وفي شوط رئيسي جرناس، جاء فريق ربدان بالمركز الأول بالطير «مرعب» بزمن 18.409 ثانية، وفي شوط النقدي فرخ، حقق أحمد الهاجري المركز الأول بالطير «جي إس 33» بزمن 19.328 ثانية.

مشاركة كبيرة

أكد دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، أن ما يميز هذه البطولات خصوصاً في هذه النسخة هو الزيادة بأعداد بارزة للصقارين الجدد، وهو ما يعكس دور هذه البطولات في نشر هذا الموروث الشعبي وتحفيز الشباب على ممارسته.فيما اعتبر أن قدرات وخبرات الصقارين المتراكمة في السنوات الأخيرة، جعلتهم قادرين على تميز الطيور بشكل أفضل، مما يؤهلهم لاختيار الشوط الأنسب لقدرات كل صقر بين أشواط الرمز والرئيسي والنقدي، وقال: كل صقار يشارك بعدد من الصقور يدرك جيداً قدراته وقوته التي تؤهله للمشاركة في الأشواط المخصصة للرمز والرئيسية، وهو ما يجعلنا نرى هذه المستويات القوية والمميزة.

ورحب بن سويدان، بالمشاركين من داخل وخارج الدولة، وقال: تتميز بطولاتنا بالمشاركة من الجميع، إلى جانب تجهيز الخيمة الذكية للمنافسات بأفضل وسائل الراحة ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال التسهيلات المخصصة التي توفر للمشاركين الحرية والاستمتاع بأجواء البطولة مع معرفة كل صقار مواعيد انطلاقة مشاركاته عبر التطبيق الإلكتروني.

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