الظاهري يخوض أول تجاربه في «المقعد الواحد»

المصدر: (روما - البيان)

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سيظهر السائق الإماراتي الموهوب راشد الظاهري البالغ من العمر 14 عاماً، لأول مرة في سباق السيارات ذات المقاعد الفردية – الفورمولا 4 في أبريل المقبل، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من بلوغه الحد الأدنى لسن المنافسة وهو 15 عاماً، وتعد المشاركة في البطولة الإيطالية محطة انتقال مهمة للمنافسة مستقبلاً في سباقات الفورمولا 1، وحقق الظاهري نتائج بارزة في الكارتينغ منذ صغره.

وقال راشد الظاهري: «أنا سعيد للغاية أن أصبح جزءاً من فريق بريما، وأشعر أنه سيكون موسماً مثيراً للاهتمام، لا سيما بالنظر إلى أنني سأقود وأنافس في بطولة جديدة بسيارة جديدة ومسارات جديدة. سيكون من المهم للغاية بالنسبة لي أن أتعلم وأتطور خلال الموسم الحالي، وسأبذل كل جهدي لتحسين مستواي ومساعدة الفريق في كل المناسبات».

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