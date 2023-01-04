القرقاوي يحض سلة شباب الأهلي على التركيز

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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حذر اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، سلة نادي شباب الأهلي من التفاؤل المفرط وضمان الصعود بعد الفوز على الهلال السعودي 75 - 70 في ثالث مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في بطولة أندية السوبر الآسيوية، وقال: إن شباب الأهلي قطع نصف المسافة نحو الدور الثاني والمرحلة المقبلة تتطلب جهداً أكبر، مؤكداً أن لدى اللاعبين إمكانيات أكبر لم تترجم في المباريات الثلاث الماضية.

بدوره، أكد الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي على التركيز أكثر ومضاعفة الجهد في الدور الثاني. وقدم الفريق محمد أحمد المري، بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، درعاً تذكارية إلى عبد الإله بن سعد المقرن، المدير التنفيذي للألعاب المختلفة بنادي الهلال الذي أشاد بالحفاوة التي لقيتها البعثة.

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