موسم دبي البحري ينطلق بـ«المهرجان» الجمعة

المصدر: دبي - البيان

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يفتتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته في العام الجديد 2023 بالفعالية المجتمعية «كرنفال يوم دبي البحري» والتي تقام للمرة الأولى، وذلك على مدار ثلاثة أيام متتالية في جزر دبي «جزر ديرة سابقاً» المعلم الحضاري الكبير في «دانة الدنيا» والوجهة السياحية المتميزة بشُطْآنها الساحرة وإطلالتها الرائعة على مياه الخليج العربي الدافئة.

ويتصدر البرنامج سباق دبي الدولي للدراجات المائية «الجولة الأولى من بطولة الإمارات للدراجات المائية 2023»، وتجري بعد غد مسابقة دبي لصيد الأسماك «الكنعد والسكل» والتي تمثل «الجولة الأولى من بطولة دبي 2022 - 2023»، ويشهد اليوم الأول للكرنفال حدثاً مجتمعياً مميزاً مع إقامة سباقات ألواح التجديف واقف وقوارب التجديف كاياك.

وسيكون عشاق رياضة القوارب الشراعية الحديثة على موعد مع الإثارة في أولى مراحل سباق دبي للقوارب الشراعية الحديثة والتي تقام للمرة الأولى على مدار يومين بإشراف فريق تنظيمي متخصص من النادي ونادي دبي لزوارق الشاطئ -دوسك- واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

ترحيب

ورحب محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالجمهور والراغبين بالمشاركة في فعاليات كرنفال يوم دبي البحري المجتمعي، مشيراً إلى أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ووفق خطط وبرامج وتوجهات مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار يسعى إلى توفير برامج متنوعة تلبي رغبات مرتادي شواطئ الإمارة الساحرة ومحبي الرياضات البحرية بمختلف أنواعها.وأكد محمد سيف المري أن اختيار جزر دبي الوجهة السياحية المهمة جاء بناء على توجه النادي في تسليط الضوء على أبرز الأماكن والمسطحات المائية في الإمارة من خلال الانتقال بمختلف الفعاليات وتعريف المجتمع بالمناطق الحيوية والجاذبة لممارسة الفعاليات الرياضية، مشيداً في هذا الخصوص بتعاون شركة نخيل التي وفرت كافة الوسائل لإنجاح التظاهرة المرتقبة.

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