ختام ناجح لـ«نصف ماراثون عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

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اختتمت بنجاح كبير، النسخة الرابعة من سباق النصف ماراثون السنوي الذي نظمته دائرة التنمية السياحية بعجمان بتوجيهات الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، وبرعاية المستشفى السعودي الألماني في عجمان، وبالتعاون مع كل من بلدية عجمان، والقيادة العامة لشرطة عجمان، ومياه جلفا، وشركة القدرة للخدمات الرياضية، والعديد من المؤسسات والهيئات المتعاونة.

وشارك في الحدث الذي انطلق من أمام حديقة الصفيا بعجمان قرابة 890 متسابقاً ومتسابقة، مثلوا العديد من الجنسيات المختلفة وكل الفئات العمرية، وتقدمهم نخبة من المتسابقين والمتسابقات المشهود لهم بالقدرة والكفاءة.

ونجح المتسابق المغربي، أنور القوز، في الحفاظ على لقبه للنسخة الرابعة على التوالي، ولم يكتف القوز بالفوز فقط، بل نجح في تحطيم رقمه الشخصي بزمن قدره 1:01 ساعة، وتلاه في المركزين الثاني والثالث، مواطناه إسماعيل الخرجي ونعمان العيساوي.

كما أسفرت نتائج سباق السيدات، عن تتويج الإثيوبية زناشوكي آمبي، بطلة للسباق، وتلتها الرومانية إليزابيث فرهايدن، وفي المركز الثالث، جاءت الإثيوبية رفرف محمد.

أما في سباق الرجال لفئة المواطنين، فجاء المتسابق مبارك المراشدة في المركز الأول، وتلاه صالح السويدي، ثم خليفة محمد في المركزين الثاني والثالث، وفي فئة المتسابقات المواطنات، جاءت المتسابقة رقية المرزوقي في المركز الأول، وتلتها موزة الغفلي، ثم حصة الجسمي في المركز الثالث.

تنظيم

وأكد محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، سعادته الكبيرة بنجاح الحدث وخروجه بالشكل والمستوى الذي يليق به ويتناسب مع اهتمام ودعم الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

وشكر الهاشمي المستشفى السعودي الألماني في عجمان، على حجم الدعم الذي تم رصده للحدث، كما شكر كل الجهات المتعاونة، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة عجمان، وبلدية عجمان، وشركة القدرة لتنظيم الفعاليات الرياضية، وكل الجهات الأخرى المتعاونة.

وأشار إلى أن إمارة عجمان أثبتت قدرتها على تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى النشاط السياحي والفندقي الذي تشهده الإمارة.

أما محمد العمري المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بعجمان، فشكر القائمين على الحدث لإتاحة الفرصة للمستشفى للمشاركة في رعايته.

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