الظاهري ينضم لفريق بريما الإيطالي ويخوض أول تجاربه في" المقعد الواحد"

المصدر: وام

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سيظهر السائق الإماراتي الموهوب راشد الظاهري البالغ من العمر 14 عامًا، لأول مرة في سباق السيارات لبطولة الفورمولا 4 الإيطالية في أبريل المقبل، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من بلوغه الحد الأدنى لسن المنافسة وهو 15 عامًا.

وحقق الظاهري نتائج بارزة في الكارتينج منذ صغره، حيث فاز ببطولة WSK Euro Series في فئة 60 Mini و WSK Super Master Series خلال عام 2019. وفي عام 2021 انتقل إلى فئة OKJ جونيورز، وفاز بكأس WSK Champions، وسلسلة WSK Super Master في مسيرة احترافية مشرفة على حلبات السباقات العالمية.

وتفصيلا فيما يخص المنافسة في سباقات السيارات ذات المقاعد الفردية – الفورمولا 4، أصبح الظاهري جاهزًا للتحدي الشامل وبدأ بالفعل العمل مع فريق بريما الذي يعد واحدًا من أقدم وأنجح الفرق الرياضية في بطولات المقعد الفردي – الفورمولا 4، التي تعد محطة انتقال مهمة للمنافسة مستقبلا في سباقات الفورمولا 1.

وبدأ الظاهري التحضير لموسم 2023 ، مستفيداً من بعض الاختبارات المثيرة للإعجاب التي خاصها مؤخراً، وهو الآن مستعد لاتخاذ خطوات مهمة لمستقبله في رياضة سباقات السيارات.

وقال أنجيلو روزين - مدير الفريق في PREMA Racing: "يسعدنا أن نرحب بالبطل الاماراتي الموهوب راشد الظاهري في فريقنا. نعم إنه صغير السن، ولكنه في الوقت نفسه مؤهل جدا للمشاركة، وقد أظهر موهبته في مسيرته الاحترافية في سباقات الكارتينج، ولطالما صعد إلى منصات التتويج. لقد أظهر راشد أن لديه إمكانات هائلة ليطور نفسه دائماً في الاختبارات المبكرة، في فريقنا سنقدم له كل الدعم لكي يتطور في سباقات السيارات ذات المقعد الواحد. وكما نقول دائمًا، فإن العمل مع السائقين الشباب لمساعدتهم على التقدم والتطور مهمتنا ومكافأتنا على رؤيتهم ينجحون، لذلك نحن حريصون على معرفة إلى أين سيذهب راشد من هنا".

من جانبه قال راشد الظاهري: "أنا سعيد للغاية بأن أصبح جزءًا من فريق بريما ، وأشعر أنه سيكون موسمًا مثيرًا للاهتمام، لا سيما بالنظر إلى أنني سأقود وأنافس في بطولة جديدة بسيارة جديدة ومسارات جديدة. سيكون من المهم للغاية بالنسبة لي أن أتعلم وأتطور خلال الموسم الحالي وسأبذل كل جهدي لتحسين مستواي ومساعدة الفريق في كل المناسبات".

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