بمشاركةأكثر من 1000 طير ..انطلاقة قوية لبطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: وام

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انطلقت أشواط العامة مفتوح وسط منافسة قوية في أول يومين لفئتي جير تبع وجير شاهين وذلك ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح" التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتستقطب نخبة الصقارين مع تجاوز أعداد الطيور أكثر من 1000 طير منذ انطلاق الحدث وتوقعات بمشاركة قياسية خلال الأيام المقبلة.

وتميزت فئة العامة مفتوح بمشاركة صقارين من الدول الخليجية الشقيقة بما يضفي المزيد من الأجواء المميزة لهذه الرياضة التراثية التي تجمع أبناء المنطقة على مدار أجيال متعاقبة.

وفي أشواط جير تبع تفوق فريق دبي محققاً ثنائية الرمز فكسب شوط الرمز فرخ بالطير "1134" بزمن 18,314 ثانية يليه فريق الفرسان بالطير "تي 08" بـ 18,457 ثانية وبالمركز الثالث فريق دبي بالطير "تي 08" بـ 18,553 ثانية.

كما تفوق فريق دبي في شوط رمز الجرناس بالطير "البراري" بزمن 18,919 ثانية يليه سيف جمال الحريز بالطير "35" بـ 18,919 ثانية ثم فريق ربدان بالطير "سبعين" بـ 18,945 ثانية.

وفي أشواط جير شاهين تفوق سيف جمال الحريز ليحقق ثنائية الرمز بالفوز بشوط رمز الفرخ بالطير "56" بزمن 17,586 ثانية يليه فريق دبي بالطير "ميراج" بـ 17,677 ثانية ثم حمد العرجاني بالطير "النجاشي" بـ 17,852 ثانية ..كما كسب

الحريز شوط رمز الجرناس بالطير "عجيب" بزمن 17,624 ثانية يليه محمد خليفة المنصوري بالمركزين الثاني والثالث بالطير "صمصام" بـ 17,636 ثانية والطير "براق" بـ 17,837 ثانية.

وفي شوط رئيسي فرخ تفوق خالد ناصر الهاجري بالطير "إيه 48" بزمن 18,781 ثانية يليه فريق دبي بالطير "1148" بـ 18,823 ثانية ثم سيف جمال الحريز بالطير "78" بـ 18,901 ثانية.

وفي شوط رئيسي جرناس جاء فريق ربدان بالمركز الأول بالطير "مرعب" بزمن 18,409 ثانية يليه عبد الله جمعة الكتبي بالطير "إس 70" بـ 18,456 ثانية ثم خالد ناصر الهاجري بالطير "زندان" بـ 18,523 ثانية.

وفي شوط النقدي فرخ حقق أحمد الهاجري المركز الأول بالطير "جي إس 33" بزمن 19,328 ثانية يليه بدر الهاجري بالطير "جي إس 24" بـ 19,346 ثانية ثم فريق "بي إتش أر" البحريني بـ 19,439 ثانية.

وتتواصل غداً الأربعاء منافسات العامة مفتوح مع إقامة أشواط بيور جير فيما تقام في اليوم التالي أشواط قرموشة.

وأكد دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور أن ما يميز هذه البطولات خصوصاً في هذه النسخة هو زيادة أعداد للصقارين الجدد وهو ما يعكس دور هذه البطولات في نشر هذا الموروث الشعبي وتحفيز الشباب على ممارسته والسير على خطى الآباء والأجداد.

واعتبر أن قدرات وخبرات الصقارين المتراكمة في السنوات الأخيرة جعلتهم قادرين على تميز الطيور بشكل أفضل مما يؤهلهم لاختيار الشوط الأنسب لقدرات كل صقر بين أشواط الرمز والرئيسي والنقدي ..مضيفاً أن كل صقار يشارك بعدد من الصقور يدرك جيداً قدراته وقوته التي تؤهله للمشاركة في الأشواط المخصصة للرمز والرئيسية وهو ما يجعلنا نرى هذه المستويات القوية والمميزة.

ورحب ابن سويدان بالمشاركين من داخل وخارج الدولة وقال: "تتميز بطولاتنا بالمشاركة من الجميع إلى جانب تجهيز الخيمة الذكية للمنافسات بأفضل وسائل الراحة ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال التسهيلات المخصصة التي توفر للمشاركين الحرية والاستمتاع بأجواء البطولة مع معرفة كل صقار مواعيد انطلاقة مشاركاته عبر التطبيق الإلكتروني".

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