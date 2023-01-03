اتحاد الإمارات للتنس الأرضي ينظم أكثر من 150 بطولة في 2023

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن تنظيم أكثر من 150 بطولة مسجلة خلال عام 2023، وذلك في إطار خطته الاستراتيجية لدعم وتطوير اللعبة، وزيادة قاعدة انتشارها بين مختلف فئات المجتمع.

وينظم الاتحاد بطولاته بداية لفئات، تحت 12 سنة بواقع 43 بطولة، مقسمة ما بين 22 للذكور، و21 للإناث، و30 بطولة لفئة تحت 14 سنة مناصفة بين الذكور والإناث، كما ينظم 40 بطولة لفئة تحت 16 سنة، موزعة مناصفة أيضا بين الذكور والإناث، وكذلك منافسات تحت 18 سنة، بواقع 16 بطولة مناصفة بين الذكور والإناث، و14 بطولة للكبار منظمة مناصفة أيضا، كما سينظم 8 بطولات لفوق الـ 35 عاما، بالإضافة إلى بطولات أخرى للمراحل، وبطولتين للتنس الشاطئي.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس أن الاتحاد يواصل نهجه من أجل تنظيم العديد من البطولات لمختلف الفئات والأعمار، دعما للعبة وتوسيع قاعدة مشاركيها، والمساهمة في انتشار الرياضة بشكل عام بين جميع أفراد المجتمع، حيث توجد العديد من البطولات المجتمعية والتي يتم تنظيمها بالتنسيق مع المجالس الرياضية.

وأوضح: "نعمل منذ سنوات على أن يكون التسجيل للبطولات الكترونيا على الموقع الرسمي للاتحاد، حيث كان متاحا في البداية للاعبين والأكاديميات فقط، والآن تم فتح باب التسجيل لإقامة البطولات، و يأتي القرار دعما للتحول آلإلكتروني الكامل بالنسبة لآلية عمل الاتحاد، وكذلك تسهيل إقامة البطولات".

وأكد الأمين العام أنه وفقا لهذا التطور فقد تم للمرة الأولى تسجيل أكثر من 1000 بطولة الكترونيا، الأمر الذي يسهل عمل الاتحاد، وينهي أي تضارب في مواعيد البطولات، حتى لو كانت مجتمعية.

وأضاف أن الاتحاد يعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم بطولات في كل من رأس الخيمة والفجيرة بجانب أبوظبي ودبي، وذلك للمرة الأولى، من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية لتوفير اللاعبين، ومنح التسجيل الميداني، وهناك دراسة لإقامة بطولات لسن 55 عاما بجانب الـ 45 التي تقام الآن، وكلها ستكون معتمدة وفق نظام الاتحاد الدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز