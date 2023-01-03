«الإمارات» و«أبوظبي» في كأس الاتحاد للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقود الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عند الرابعة من عصر اليوم، فريق الإمارات أمام فريق أبوظبي، بقيادة فارس اليبهوني في بداية مشوار الفريقين في بطولة «كأس اتحاد البولو (لان تو كابيتال)»، والتي ينظمها ويحتضن منافساتها نادي دبي للبولو والفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولو، وتستمر حتى 14 يناير الجاري، وتشهد البطولة مشاركة 9 فرق بهانديكاب من 10، ولغاية 12 جول لكل فريق، ويسعى طرفا لقاء اليوم إلى الفوز في بداية المشوار.

وتتواصل مباريات البطولة يوم غد بلقاء يجمع انكورا، بقيادة خالد العمران، ولامار بقيادة ريان العجاجي، عند الرابعة عصراً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز