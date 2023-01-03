«آسيوية الريشة الطائرة» 14 فبراير

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، في اجتماعه الأخير، برئاسة نورة حسن الجسمي، بتحضيرات استضافة البطولة الآسيوية للفرق المختلطة في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في الفترة من 14 إلى 19 فبراير المقبل، والبطولة الآسيوية للأفراد في الفترة من 25 إلى 30 أبريل المقبل، في مدينة إكسبو دبي، والتي تأكد مشاركة 21 دولة آسيوية فيها. وأشاد المجلس بدعم الهيئة العامة للرياضة لبرامج وأنشطة الاتحاد، وأثنى على دور الهيئة ونادي اتحاد كلباء والشركاء المحليين في الفجيرة، الذين ساهموا في نجاح المعسكر الآسيوي للريشة الطائرة في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، كما تم اعتماد دليل سياسات اللجنة الإعلامية وهيكلها، برئاسة سارة الصايغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز