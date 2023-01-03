ارتفاع فرق «دولية دبي للسلة» إلى 9

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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ارتفع عدد الفرق المشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة لنسختها الـ32 والتي تقام في قاعة راشد بن حمدان في نادي النصر من 27 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل إلى 9 فرق بعد انضمام سترونغ غروب، أحد أندية المقدمة في الفلبين للفرق المشاركة في البطولة، وكانت الجهة المنظمة تلقت موافقة ثلاثة فرق لبنانية وهي الرياضي وبيروت ودينامو إضافة إلى الوحدة وأهلي حلب من سوريا والنفط العراقي والنصر الليبي ومعها منتخب الإمارات الذي يستعد للاستحقاقات القارية المقبلة.

وقال عيسى درويش المدير العام لـ«شركة بريزما» لإدارة العلاقات العامة المنظمة للبطولة بالتعاون مع شركة الجيل الجديد لتنظيم الأحداث إن عدة فرق عربية أخرى أبدت رغبتها في المشاركة ومن بينها الأرثوذكسي الأردني والرادسي والأفريقي التونسيان، على أن يكون الحد الأقصى للفرق عشرة من أجل ضمان نجاح البطولة، وقدم درويش الشكر للواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة - في لقاء بحث تحضيرات البطولة - لدعمه الشركة المنظمة وتسخير الإمكانات كافة اللازمة من أجل إنجاح مهمتها.

وأضاف إن اتحاد اللعبة والشركة المنظمة تتطلعان لأن تكون النسخة الجديدة استثنائية سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية أو على صعيد الفعاليات الاجتماعية المصاحبة لافتاً إلى أنه المرة الأولى ستقام فعاليات داخل وخارج القاعة تناسب كل أفراد العائلة وتدعو الجمهور وخاصة العائلات لمتابعة المباريات والاستمتاع بأجواء البطولة.

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