تعاون بين «تنس الإمارات» و«أل أي تي»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن اتحاد الإمارات للتنس عقد اتفاقية تعاون رياضي مع أكاديمية «أل أي تي» الأمريكية، تتضمن توفير عدد من المستلزمات الضرورية، خلال تنظيم بطولات التنس في الإمارات، إضافة إلى منح اللاعبين الفائزين بالمركزين الأول والثاني في بطولات الشباب، التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للتنس في دبي والفجيرة سنوياً فترة أسبوعين من التدريبات الرياضية في كاليفورنيا، بينما يقضي الخاسران في نصف النهائي فترة أسبوع من الاستضافة التدريبية.

وقال ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس: إن الاتفاقية تعد مهمة جداً لتطوير رياضة التنس، ونشر ثقافة ممارستها في الدولة، وتأتي استكمالاً لاتفاقيات الرعاية، مؤكداً أن الاتفاقية خطوة نحو تعزيزها مستقبلاً، وبما يسهم بأن يواصل تنس الإمارات نهضته على المستويين المحلي والدولي، ونصت الاتفاقية على إقامة العديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين.

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