حميد النعيمي يشيد برعاية رئيس الدولة للسباقات التراثية

المصدر: عجمان - وام

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زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وموقع مزاينة الإبل «التلة 2023»، بميدان التلة بإمارة عجمان، والتي تستمر حتى 6 الجاري.

وأشاد سموه برعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتنظيم مثل هذه السباقات التراثية، والمهرجان الذي يقام للعام الثاني عشر على التوالي، في مختلف مناطق الدولة، للمحافظة على تراث الآباء والأجداد والعادات والتقاليد الإماراتية، وتشجيع المواطنين للاهتمام بالهجن وتربيتها وامتلاكها، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، والمساهمة في تطوير السياحة والتعريف بمزاينات الإبل، وارتباطها بالموروث الثقافي الإماراتي والخليجي.

وأثنى صاحب السمو حاكم عجمان على دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لسباقات الهجن، وتشجيع المواطنين على ممارسة هذه الرياضة للمحافظة على تراثنا، والسعي على اقتناء الإبل وتدريبها وحرصهم الدائم على صون التراث.

اهتمام

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي: إن مزاينة الإبل نوع من التراث الأصيل لأهل الخليج، وإن اهتمام قيادتنا الرشيدة بالتراث نابع من توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه بأهمية إحياء العادات والتقاليد الأصيلة، والحفاظ على الموروث الشعبي في قلوب ونفوس الناس والأجيال المتعاقبة.

حضور مميز

ووصف سموه الحضور المميز للمشاركين من الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي بالظاهرة الصحية، التي تدل على رسوخ العادات والتقاليد في نفوس أهل الخليج، واهتمامهم الكبير بماضي الأجداد والآباء، وحرصهم على إحياء التراث وصونه ونقله.

وقدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي الشكر لكل من أسهم في إنجاح المهرجان واستمراريته للعام 12 على التوالي، ولكل من يعمل للارتقاء بالرياضة التراثية العريقة والثمينة.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ محمد بن عمار النعيمي، والشيخ خالد بن حمدان النعيمي رئيس لجنة سباقات الهجن في ميدان التلة، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم.

مشاركات

وتفقد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، موقع مزاينة الإبل بالمهرجان، واطلع على مشاركات ملاك الإبل في منافسات سن الحقايق باليوم الثاني.

تتويج

وتوج الشيخ حميد بن عمار النعيمي بحضور الشيخ محمد بن عمار النعيمي، الفائزين في أشواط سن الحقايق ضمن مسابقات اليوم الثاني من مزاينة الإبل، بحضورمعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبدالله المهيري المدير العام لاتحاد سباقات الهجن، ومحمد عبدالله المهيري مدير مزاينة الإبل بالمهرجان، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعبيد المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنةوفازت «الود» لمالكها حمد العليلي بشوط حقايق شرايا محليات لأبناء القبائل، وتصدرت «سبا» لمالكها حميد المحرمي شوط حقايق شرايا محليات لأبناء القبائل، وفازت بشوط حقايق تلاد محليات «ريم الفلا» لعبد العزيز القحطاني، وبشوط حقايق مهجنات أصايل «ذهيبة» لخالد القريني من عُمان.

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